Интернет-омбудсмен назвал блокировки Telegram неэффективными

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал неэффективным механизм блокировки мессенджера Telegram и предложил бороться не самим сервисом, а с авторами якобы размещаемого на нем нелегального контента.

В беседе с РИА Новости Мариничев предположил, что борьба Роскомнадзора с Telegram может продолжаться вечно, поскольку к мессенджеру нельзя ограничить доступ через блокировку IP-адресов.

Накануне представители интернет-компании "Яндекс" и социальной сети ВКонтаке раскритиковали действия Роскомнадзора. Из-за попыток ведомства заблокировать Telegram в ночь на 27 апреля возникли перебои в работе сразу нескольких крупнейших сервисов, включая российские социальные сети.

Также из-за массовых блокировок веб-сайтов на Роскомнадзор в пятницу подал иск предприниматель Александр Вихрев, потребовавший пять миллионов рублей в качестве компенсации за репутационные потери своей компании. До этого общество научных работников обратилось к премьеру России Дмитрию Медведеву с требованием "пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора".

Telegram блокируют в России с 16 апреля за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.