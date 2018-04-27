Против Роскомнадзора подали иск из-за массовых блокировок

Предприниматель Александр Вихрев подал в суд на Роскомнадзор с требованием возместить его компании ущерб из-за массовых блокировок веб-сайтов в России, которые осуществляет ведомство. Вихрев оценил репутационные потери своего бизнеса в пять миллионов рублей. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

По словам предпринимателя, из-за веерных блокировок Роскомнадзора в попытке ограничить доступ к мессенджеру Telegram, пострадало несколько сервисов его компании. В частности, пользователи не могли зарегистрироваться или проводить операции в личных кабинетах. Однако неизвестно, связаны ли проблемы с доступом к сайтам компании с действиями Роскомнадзора.

Накануне Общество научных работников обратилось к премьеру России Дмитрию Медведеву с требованием "пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора". Ученые считают, что сотрудники ведомства должны понести ответственность за нанесенный ими ущерб. Вчера же о сбоях в работе сайтов, без доступа к которым невозможна полноценная научная деятельность сообщил Совет по науке при Министерстве образования и науки. Ученые возложили ответственность за сложившуюся ситуацию на Роскомнадзор.

В компании "Яндекс" назвали попытку Роскомнадзора заблокировать в России Telegram "ударом по всему Рунету" и потребовали от ведомства разъяснений из-за внесения своих IP-адресов в реестр запрещенных сайтов.

30 апреля в Москве пройдет митинг против ограничений в интернете и блокировки Telegram. Акция состоится на проспекте Академика Сахарова. Организатором мероприятия выступила Либертарианская партия.

Telegram блокируют в России с 16 апреля за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ним. Заблокированы почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.