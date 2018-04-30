The Telegraph: в России пытались отравить экс-главу ТНК-BP Дадли

Российские спецслужбы в 2008 году, возможно, пытались отравить британца Роберта Дадли, который тогда занимал должность главы компании ТНК-BP.

С таким утверждением выступил бывший сотрудник ТНК-BP Илья Заславский. Он заявил газете The Telegraph, что о попытке отравления ему сообщил недавно бывший советник Дадли. По его словам, Дадли в 2008 году был вынужден срочно покинуть Россию, поскольку узнал о заговоре спецслужб с целью отравить его "медленно действующим ядом". Заславский утверждает, что наличие яда в крови Дадли подтвердили лабораторные анализы, а "в Великобритании были проведены тесты, которые подтвердили, что отравление произошло в России".

По словам Заславского, попытке отравления предшествовали угрозы в адрес Дадли и попытки сместить его с поста главы ТНК-BP.

Роберт Дадли покинул ТНК-BP в конце 2008 года после конфликта среди акционеров. Впоследствии была заключена сделка о покупке ТНК-BP корпорацией "Роснефть", причем BP получила за свою долю более 16 миллиардов долларов и акции "Роснефти".

Сам Дадли, который сейчас является генеральным директоров BP, и коропорация BP пока не комментируют утверждения Заславского.

Британское правительство недавно обвинило Россию в покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Он был отравлен в британском городе Солсбери, однако выжил.