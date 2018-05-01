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В Москве задержаны участники конференции националистов

Архивное фото. Наручники

В Москве полиция во вторник днем задержала участников "открытой конференции националистов", которая проходила в пространстве "Арткрыша" у метро Дмитровская. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали входы в помещение и забрали как минимум десять человек.

Сообщается, что среди задержанных – лидер "Ассоциации народного сопротивления" (АНС) Дмитрий Карасев. Его подозревают в организации несогласованного шествия.

Ранее сообщалось, что трех членов АНС задержали по дороге на конференцию.

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