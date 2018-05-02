Глава Олимпийского комитета России покинет свой пост

Глава российского Олимпийского комитета (ОКР) Александр Жуков заявил о намерении покинуть свой пост. Он сообщил журналистам, что не будет переизбираться из-за загруженности в Госдуме, где он занимает пост вице-спикера. При этом Жуков назвал "непростой" ситуацию в международном спорте и подчеркнул, что его преемнику нужно будет полностью посвятить себя работе в ОКР.

Выборы главы комитета намечены на 29 мая. Ранее сообщалось, что кандидата на этот пост уже выдвинули. По данным СМИ, это Станислав Поздняков, возглавлявший российскую делегацию в Пхенчхане.

В марте Александр Жуков назвал "неразрешимой" ситуацию с возможным восстановлением статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после допингового скандала. Олимпийский комитет России, по словам Жукова, не признает выводы доклада Макларена о поддерживаемой государством системе допинга.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В конце февраля, после окончания Игр, стало известно, что Олимпийский комитет России полностью восстановлен в правах.