В Одессе вспоминают погибших во время событий 2 мая 2014 года

Жители Одессы в среду возлагают цветы рядом с Домом профсоюзов на Куликовом поле, где четыре года назад во время столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами произошел пожар и погибли 42 человека. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Основные акции памяти проходят на Куликовом поле и Соборной площади, а вечером в центре города ожидается "Марш украинского порядка", который проведут представители националистических организаций – "Свободы", "Правого сектора" (признан в России экстремистской организацией и запрещен, РС), "Национального корпуса" и других.

Почти две с половиной тысячи полицейских, бойцов нацгвардии и сотрудников Службы службы безопасности Украины обеспечивают охрану общественного порядка в Одессе. Утром взрывотехники обследовали места проведения массовых мероприятий.

Соборная площадь, Куликово поле и Дом профсоюзов взяты в оцепление правоохранительными органами. Попасть туда можно только через специальные фильтрационные пункты с установленными металлодетекторами. По данным полиции, ситуация в городе остается спокойной, хотя время от времени в местах проведения траурных акций возникают словесные перепалки между людьми с проукраинскими и пророссийскими взглядами.

2 мая 2014 года на марш футбольных фанатов и представителей проукраинских организаций напали пророссийские активисты с огнестрельным оружием. В ходе столкновений погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв погибли во время пожара в Доме профсоюзов. По факту этих событий правоохранительные органы Украины расследуют около десяти уголовных дел.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы. До сих пор за гибель людей никто не привлечен к ответственности. Среди ключевых обвиняемых в материалах дела фигурируют, в частности, экс-руководитель МЧС Одесской области Владимир Боделан и бывший заместитель руководителя милиции Одессы Дмитрий Фучеджи. Оба бежали в Россию. Еще по одному из эпизодов дела о событиях 2 мая 2014 года – о массовых беспорядках на Греческой площади, обвинялись 19 активистов Антимайдана. Всех их в сентябре 2017-го оправдал суд Черноморска (Одесская область), поскольку следствие не собрало "достаточных доказательств вины".