Германия: назначен уполномоченный по борьбе с антисемитизмом

В Германии приступил к работе уполномоченный правительства по борьбе с антисемитизмом – этот пост появился впервые в истории страны. Как сообщает "Немецкая волна", этот пост занял 51-летний Феликс Кляйн, который до этого был спецпосланником МИД ФРГ по отношениям с еврейскими организациями и проблемами антисемитизма. В день вступления в должность Кляйн выразил обеспокоенность нынешнем положением в Германии.

Он высоко оценил большое внимание общества к этой теме, которое, по его словам, является "оружием в борьбе с антисемитизмом". В качестве примера Кляйн привел упразднение музыкальной премии "Эхо" после того, как ее присудили рэперам Kollegah и Farid Bang за альбом с песней антисемитского содержания.

Кляйн высказался за учет случаев проявления антисемитизма по всей Германии и пообещал, что создание такого реестра станет одной из главных его задач на новом посту. По словам уполномоченного, этот шаг поможет показать противоречивость полицейской статистики, согласно которой в Германии более 90 процентов всех правонарушений антисемитского характера совершают правые радикалы. По мнению представителей еврейских общин в Германии, главная угроза исходит не от праворадикалов. Новый уполномоченный призвал мусульманские общины в Германии к участию в борьбе с антисемитизмом.