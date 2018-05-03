В Сирии разбился российский истребитель; оба пилота погибли

В Сирии потерпел крушение российский боевой самолет Су-30СМ, заявили в четверг днем в Министерстве обороны. Оба летчика погибли.

В военном ведомстве утверждают, что самолет не был сбит, а причиной инцидента могла стать попавшая в двигатель птица. По заявлениям российских военных, Су-30СМ упал в 9:45 по московскому времени, вскоре после взлета с аэродрома Хмеймим.

Ранее сообщения об авиакатастрофе появились в СМИ и социальных сетях.

Число россиян, гибель которых в Сирии признало Министерство обороны, превысило 80 человек. Последним официально подтвержденным случаем стала катастрофа военно-транспортного самолета Ан-26 6 марта. Тогда погибли 39 человек – в основном офицеры российской армии, а также генерал-майор Владимир Еремеев.