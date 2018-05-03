Суд отказался отпустить антифа-активиста Шишкина под залог

Суд в Санкт-Петербурге отказался выпустить под залог в миллион рублей антифа-активиста Игоря Шишкина, которого обвиняют в участии в террористическом сообществе. Об этом сообщает портал "Закс.Ру".

Защита, требовавшая изменить Шишкину меру пресечения, ссылалась на заключенное им досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В марте суд продлил Шишкину арест до конца июня. На такой же срок под арестом оставили Виктора Филинкова, который рассказал о пытках после задержания по так называемому "делу Сети". По его словам, Игоря Шишкина пытали вместе с ним. Последний на пытки не жаловался, но на одном из заседаний суда у него были видны следы от побоев.

По версии следствия, активисты создали группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".