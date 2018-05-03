В Сирии повстанцы покидают юг Дамаска

В Сирии повстанцы покидают южные пригороды Дамаска. Около 5 тысяч боцов вооруженной оппозиции и членов их семей по договоренности с правительственными силами выедут на север Сирии, в районы, контролируемые повстанцами.

Подобная договоренность была достигнута накануне и с повстанцами в так называемом Растанском анклаве в провинции Хомс. Войска Башара Асада выдвинули повстанцам ультиматум, угрожая начать военную операцию, если те откажутся выехать на север Сирии. В переговорах участвовали российские военные. Сообщается, впрочем, что к соглашению присоединились пока не все группировки.

Ранее по той же схеме войска Асада установили контроль над пригородом Дамаска Восточная Гута.

После того, как повстанцы покинут юг Дамаска и Растанский анклав, отряды вооруженной оппозиции будут контролировать только прилегающие к границам территории на севере, юго-западе и северо-востоке Сирии. Вся центральная часть страны впервые с начала гражданской войны окажется под котролем Асада.