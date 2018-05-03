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Петербург: недвижимость Свидетелей Иеговы передадут государству

Свидетели Иеговы на воскресном конгрессе (молебен), иллюстративное фото

Санкт-Петербургский городской суд утвердил решение об изъятии в пользу государства комплекса недвижимости, которая использовалась "Обществом Сторожевой Башни" – юридическим объединением религиозной организации Свидетелей Иеговы, признанной в России экстремистской. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг.

В заявлении подчеркивается, что решение нижестоящей инстанции последовало за серией дел об экстремизме, которые были возбуждены в 2017 году после запрета Свидетелей Иеговы в России.

В организации отметили, что еще в 2016 году в едином реестре прав на недвижимость появилась запись о передаче комплекса зданий в собственность государства. Тогда чиновники назвали это "технической ошибкой".

В "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" заявили, что варианты обжалования постановления суда будут рассмотрены после ознакомления с текстом апелляционного определения.

Решение российских властей о запрете организации Свидетелей Иеговы подверглось критике со стороны США, Евросоюза и международных правозащитных организаций.

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