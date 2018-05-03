Пашинян. 2.0. Эфир в 21:05.

В Армении лидер массовых протестов, депутат Никол Пашинян вновь официально выдвинут кандидатом на должность премьер-министра.

Как сообщает Армянская служба Радио Свобода (Радио Азатутюн), в поддержку кандидатуры Пашиняна поставили подписи 41 из 105 депутатов парламента – представители трех оппозиционных фракций.

Правящая Республиканская партия, располагающая большинством в парламенте, ранее заявила, что поддержит кандидата в премьеры, в поддержку которого выскажутся более одной трети депутатов.

Это заявление было сделано вечером 2 мая – после массовых акций протеста сторонников Пашиняна, которые перекрыли главные улицы Еревана, шоссе в международный аэропорт, заблокировали станции метро и правительственные здания.

1 мая депутаты от Республиканской партии проголосовали в парламенте против кандидатуры Пашиняна, и он не был избран. Новое голосование должно пройти 8 мая. Если премьер вновь не будет избран, парламент будет распущен, и состоятся новые выборы.

Массовые протесты в Армении начались в середине апреля. Демонстранты сначала требовали отставки премьера Сержа Саргсяна, а после его ухода 23 апреля – избрания Пашиняна новым премьером. В ненасильственных акциях протеста участвуют сотни тысяч людей по всей стране.

Ситуацию в Армении и перспективы избрания Никола Пашиняна премьер-министром страны обсуждают журналист Стелла Мхитарян и экономист Ваагн Хачатрян.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.