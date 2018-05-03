Смогли повторить. Соцсети о революции в Армении

Первого мая парламент Армении проголосовал против выдвижения на пост премьера лидера протестов Никола Пашиняна: его кандидатуру провалила республиканская партия, обладающая большинством голосов. В ответ Пашинян снова призвал граждан выйти на улицы в его поддержку, и те устроили всеобщую забастовку. Еще неделю назад массовым протестам в русскоязычных соцсетях единодушно радовались все, от либералов до Марии Захаровой, однако продолжение революции многим показалось опасным. Кто-то видел в происходящем руку Кремля, кто-то - Вашингтона.

​Евгений Ихлов

Понятно, что решимость "не уступать популистам" внушили в Москве. На этом начитается конфликт армян с Мордором. Нацсобранию подтянули полицию. В центре Еревана на площади Республики собираются под 100 тысяч демонстрантов...

Данила Гальперович

В Армении могут начаться очень печальные события. Судя по тому, что происходит, именно так себя вести этим орлам насоветовали в Москве, они точно так же советовали и Януковичу - давай, не будь тряпкой, подумаешь, кто-то там чего-то требует, тяни время, а там разберемся. Разобрались.

Владимир Тодрес

или - судя по тому, что происходит, именно так себя вести этому орлу насоветовали в вашингтоне? давай, не будь тряпкой, ни о чем ни с кем не договаривайся, а о чем договоришься - не соблюдай, скажи "выбор революционного народа увел события вперед всего за одну ночь", а тут непонятные снайперы несколько человек как раз к месту завалят - и огня будет уже не унять?

Многие, впрочем, надеялись, что протестующим все же удастся переломить ситуацию - и размышляли о том, что для этого требуется и как устроен механизм революций, добивающихся успеха.

Наталья Геворкян

Нужны новые парламентские выборы

Манана Асламазян

Робкая надежда на то, что родственники, соседи, друзья дожмут представителей РПА и кто-то дрогнет и проголосует в следующий раз по-другому. Ведь один уже не последовал решению своей фракции и проголосовал ЗА. Если только за эти 7 дней не произойдет провокаций и обе стороны будут вести себя также, как до этого. Конечно РПА может выдвинуть своего кандидата, но я пока не вижу кто бы это мог быть. Никто пока не может ничего реально прогнозировать. Каждый день новые вводные.

Кирилл Рогов

На фоне эпического рапида армянской революции и в связи с обсуждавшейся в прошлой записи коллизией интерпретаций "элиты или народ?", очень забавно наблюдать российских комментаторов, которые "топят" за "элиты". На каждом повороте событий они удовлетворено рассказывают, что - все, праздник кончился, сейчас элиты уберут мусор и все вернется на свои места. То есть подтвердится "украинская" истина Кремля: революции ничего не дают. А тут - раз, и опять. Увлекательно.

Николай Розов

главный фактор - наличие политической альтернативы: популярного харизматичного лидера, организации, общих идей и плана действий. Когда такое есть, граждане вполне разогреты (например, обманом, разочарованием и накоплением раздражения), когда силовики самоблокированы, ждут кто победит, тогда элитам приходится отступать. Вот в России в 2011-12 гг был только фактор разочарования и раздражения, и то в основном в столице только. так что провал был закономерен. А вот у армян вполне реальная надежда, хотя гарантий нет

Валерий Соловей

Аксиоматика революции

Революция, разворачивающаяся сейчас в Армении, - а это именно революция- демонстрирует политическую аксиому. В критической ситуации важно лишь одно: сколько и за кого вышло на улицы.

А какой у вас был до этого рейтинг и сколько за вас проголосовало на выборах не имеет никакого значения. Потому, что революция это всегда разрыв с прежней легальностью.

Екатерина Винокурова

Про Армению хочу сказать, что вчера уже готовилась к новостям про погромы правительственных зданий и так далее.

А они объявляют забастовку: радикальную, но ненасильственную форму протеста.

Какие же они крутые в своем стремлении оставить протест мирным - и это при их темпераменте!

Ольга Каменчук

Также все и в Киеве начиналось. Просто мирно стояли люди на площади. Пока их не разогнали и не избили по дворам. На следующий день вышел весь Киев.

Протест часто радикализуется не сразу.

Сергей Бурлуцкий

Если силовики разгоняют митинги и демонстрации, значит вышло слишком мало и это еще не народ, а если не разгоняют, значит на улицу вышел народ - носитель высшей власти, причем по конституции, а следовательно и разрыва с прежней легальностью нет, если, конечно, прежняя власть была легитимной. )

Георгий Лорткипанидзе

Все гениальное просто. Не хотите революции? Воровать надо меньше.

Андрей Волна

Ереван встал. Полностью или почти. Заблокированы дороги. Заблокирован аэропорт. Многие госучреждения. Не работает метро. ​Армения продолжает давать политические уроки.

Помните, перед выборами мы много дискутировали об отличиях между легальностью и легитимностью?

Легальность - это то, что опирается на действующие законы и институты. С этой точки зрения власть в Армении абсолютно легальна.

Легитимность - это то, что базируется на ощущении. Власть в Армении теперь не легитимна. Нет одного неверного решения, что приводит к данной ситуации. Такие «мелочи», как не совсем прозрачные выборы, подкуп избирателей, коррупция, не исполненные обещания, ложь. Все это имеет некий кумулятивный эффект.

И в какой-то момент люди говорят: Вы нас больше не представляете. Долой!

Это и есть потеря властью легитимности.

Главное - избежать крови.

В итоге правящая партия Армении согласилась поддержать кандидатуру Пашиняна, что запустило в Сети очередной раунд хвалебных комментариев в адрес армянского народа.

Илья Красильщик

Молодцы армяне. Очень хочется, чтобы на этот раз братский российский народ промолчал и понаблюдал за происходящим на безопасном расстоянии

Владимир Милов

Продавили армяне. Молодцы. Без сменяемости власти - всегда будет такой же застой и отстой, как в путинской России

Леонид Волков

Армяне уже были молодцы, а оказалось-то, что они еще больше молодцы, чем были. Очень круто все сделали.

Сергей Качалов

- Хотите майдана?!

- Нет, Еревана.

Аза Бабаян

Проснулась в 6 утра с ощущением счастья... Победили... Мы все победили... Когда -то лет 5 назад на одной московской тусовке один немец, который был немного пьян, объяснял мне, почему мы, армяне, грустные. Ты грустная, говорил он, потому, что за твоей спиной горькая история твоей нации, все победы которой были так давно, что ты не помнишь их вкуса, и твои родители не помнят вкуса побед, и родители твоих родителей... Вы все помните только вкус трагедий... и цепляетесь за мираж... радуетесь за победы ваших успешных соотечественников , которые только их индивидуальные победы, и вы это осознаете... Ваша радость не очевидна для вас самих, это не ваша победа... вот теперь я бы встретилась с человеком и рассказала бы ему, что я знаю вкус счастья, вкус победы моего народа... это и моя победа тоже... победа моих детей, которые все эти дни засыпали и просыпались с вопросом: как там наша Революция... Вы даже не представляете , как много абсолютно аполитичных армян по всему миру радуются этой победе... они все теперь знают, что такое вкус народной победы... и это больше и сильнее чем их индивидуальная победа... мы не будем больше вспоминать, что когда-то, много веков назад, у нас была огромная страна "от моря до моря"... мы не будем повторять,что мы первая христианская страна... у нас теперь есть наша сегодняшняя победа добра над злом... это будет покруче... победить зло улыбкой и силой духа и заставить его капитулировать, это круто. И мы это сделали... и попытки зла под разными личинами расколоть общество и заставить вступить в демагогический диалог друг с другом провалились. Народ оказался мудрее, накопленная мудрость тысячелетней истории, в которой было так мало побед, научила нас этой мудрости...

Можно ли проводить параллели между Россией и Арменией и насколько вероятен в России подобный сценарий смены власти - по-прежнему тема, волнующая многих комментаторов.

Аркадий Дубнов

Армянский прецедент уникален и носит для пространства бывшего СССР исторический характер, что заставляет российских начальников и пропагандистов прикусить язык.

С другой стороны, россияне уж точно не армяне и никакие прямые аналогии здесь не работают.

В третьих, харизматик Пашинян умнее, чем иногда кажется, а некоторые его оппоненты в армянском парламенте глупее, чем они есть, или другими словами, выглядят как близнецы-братья с нашими единороссами

Кирилл Шулика

Будет ли в России, как в Армении? Нет, не будет. Будет, как в Белоруссии, посмотрите, что там происходит, поймете, что я прав.

В Армении оппозиция была в парламенте, причем, этой оппозиции было по нашим меркам очень много. В Белоруссии, например, всего два депутата, потому что Лукашенко не хочет совсем уж горшки в отношениях с Европой бить.

В принципе Россия сейчас это калька с Белоруссии. С Казахстана нет, там восточная диктатура и байский режим, а с Белоруссии вполне. Состояние оппозиции, увы, примерно такое же. Да, есть Навальный. Но Навальный совсем не Пашинян, он не представлен в парламенте. Однако он есть и это лучше, чем в Белоруссии, где оппозиция это на двух оппозиционеров три лидера. Навальный доказал, что является лидером оппозиции, в том числе формальным результатом на выборах. Плюс, что важно, в Белоруссии вообще нет самофинансируемой оппозиции.

Поэтому у нас с вами прогноз лучше, чем у братьев-белоруссов. Но игра в долгую и это надо понимать. То есть если вы сходите на один митинг и даже двадцать митингов, ничего не поменяется с вероятностью 90%, но когда бежишь марафон, надо бежать не последние 100 метров, а 42 километра 195 метров. Так что сами думайте, в конце концов это вам надо должно быть, а не Навальному.

Эль Мюрид

На площади Республики и рядом с ней в Ереване собралось порядка 200-250 тысяч человек. Примерно 10% всего населения страны. В определенном смысле это всё еще меньшинство, однако тезис о том, что ничтожное и маргинальное меньшинство навязывает свою волю всему народу, в такой ситуации выглядит не слишком убедительно.

Другой вопрос, что очень часто доверие людей становится разменной монетой, и на волне надежд и ожиданий к власти приходят, мягко говоря, совсем не те, кто в итоге эти ожидания способен реализовать. С другой стороны, если довести ситуацию до катастрофы и вынудить людей выходить на улицу, то вопросы в этом случае все-таки не к ним, а к тем, кто довел их до необходимости отстаивать свои права столь экстремальным способом.

Сергей Белицкий

Все чудно, но мы все-таки живем в России. Здесь 100 000 на легальном митинге - это рекорд за последние 30 лет, 30 000 это уже хороший показатель, а сейчас 12 000 за поддержку Телеграма уже считают успехом. Что будет 5 мая на уже несогласованном мероприятии? На Тверскую придет несколько тысяч актива, с "прохожими" будет 10. Силовики поставят кордоны в переулках, перекроют выходы во дворы, толпа рассекается - мы помним, как это было в июне прошлого года. Общество атомизировано и получать "трешку" за типа насилие над сотрудником полиции люди не хотят.

Вместе с тем не все готовы поверить в будущие успехи армянской демократии.

​Николай Травкин

Премьер Сарксян проявил благоразумие, попыток установить тиранию силой и ценой крови предпринимать не стал и ушёл...

И вот тут замаячил призрак привычного сценария дальнейших событий. Нет, не американского, а нашего советского, реализовавшегося в 1991г. во всех республиках СССР, кроме трёх прибалтийских.

Народы выходили на улицы своих столиц, требовали свободы и добивались её ... А затем стали искать, кому бы эту свободу передать в полное распоряжение для того, чтобы он сделал красиво.

И передали. В некоторых республиках с тех пор власть так и не менялась, а в других опыт борьбы за свободу повторялся с неизменным результатом: вышли на улицы - завоевали свободу (иногда уже и с кровью) - передали очередному вождю. Ну, всё практически по Шварцу.

Вот и в Армении смущает скорость и лёгкость смены лозунга «За Свободу и Справедливость!» на лозунг - «Никола Пашиняна - Премьером!»...

Есть смутное подозрение, что из всего разнообразия инструментов для обустройства лучшей жизни опять выбираются грабли. Но, с другой стороны, если взять лопату, то ведь вскапывать придётся, сеять, ухаживать, потом ждать до осени урожая. То есть: партия-программа-выдвижение кандидата и команды-выборы-убеждение избирателей-победа-коалиция-реформы под политическую ответственность всех членов партии-первые результаты реформ. Долго это и муторно.

А тут «наш Никол» обещает всё быстро сделать. И не беспокоить нас. Ну, только немного подождать. Может полгода ...

С образом революции, которая совершается снизу, спорят прокремлевские комментаторы: с их точки зрения ничего стихийного в протестах нет.

НЕЗЫГАРЬ

Армения предложила новую модель разрешения кризисов. Можно оказывается без дубинок и крови. Здесь нет классических моделей революций, переворотов, стихийных хаотических процессов.

Наоборот. Армянские события показывают, как элиты ведут игру через парламентские процедуры . И весьма умело организуют стихийный процесс, превращают из столкновения в карнавал. Понятно для чего. Тянут время и пытаются договариваться. Используют не грубую силу, а регламент Это совершенно новый и можно сказать уникальный опыт на постсоветском пространстве выхода из кризиса. <...>

Свержение Саргсяна через публичные процессы было организовано силами армянских олигархов из групп поддержки Карапетяна при полном согласии карабахского клана.

Но свергнув Саргсяна, правящие клана перегрызлись между собой. Часть была готова поддерживать Карапетяна, другие - наоборот, были готовы снести его.

На этом фоне активизировались иные кланы, прежде всего ереванские.



Но события не переросли в силовой сценарий. Более того, вроде как ослабленная Республиканская партия начала на каждом повороте обходить лидера революции Пашиняна. Дело в том, что карабахскому клану и группе Карапетяна с московскими армянами нужно время для договоренностей. Поэтому максимально оттягивается решение по новому премьеру. Пока, большинство кланов убеждены, что Пашинян это временная кандидатура переходного периода.

Что в итоге? Карабахский клан, скорее всего, будет изгнан и его представители получат второстепенные роли. Власть в Армении будут делить и договариваться "московский клан" во главе с Карапетянами и ереванские кланы. Пашинян станет временным премьером.

Сергей Марков

Армения. После тотальной блокады улиц и даже аэропортов, Республиканская партия, многие годы партия власти, - сдалась. Она согласилась утвердить в парламенте кандидата оппозиции. То есть очень вероятно, что Пашинян станет премьером 8 мая. Условия этого компромисса пока не известны. И есть ли компромисс или Пашинян силой вырывает власть? Но то, что передача власти будет мирной, дает шанс на компромиссное развитие.

Владимир Еремин

В Армении отрабатывается порядок захвата власти в России Навальным или таким же антироссийским прохвостом.

Глеб Кузнецов

...Реальной опорой Пашиняна в парламенте является блок Царукян, что конечно отдельно могло бы быть смешным. Именное объединение нескольких партий вокруг крупнейшего олигарха страны (как если бы у нас в Думе была бы фракция "Ходорковский", к примеру) яростно продвигает на пост премьера человека. который якобы проводит антиолигархическую. повестку и обещает избавить страну от воров-олигархов.

Если поверить в то, что орет Пашинян на митингах, то не оставляет ощущение, что главным врагом армянской нации и самого Пашиняна является не столько серый чиновник, клерк из присутствия, сколько олигарх, подкупающий избирателей и наживший миллиарды на дружбе с государством.То есть тот самый Царукян - главный на сегодняшний день политический партнер и спонсор Пашиняна.

Думаю, план его - "Доди Гаго" Царукяна - такой и есть. Посадить на позицию Пашиняна, максимально отсрочить парламентские выборы - если досрочка, то не 45 дней, а как можно дольше, а за это время перенастроить системы как управления, так и распределения с родственников и партнеров Саргсяна на себя и своих родственников и партнеров.

Евгений Минченко

С восхищением наблюдаю за людьми во френд-ленте, которые восторгаются событиями в Армении и прекрасным Пашиняном.

Интересно, какова корреляция с теми, кто ранее восторгался Ющенко?

Поди процентов 90, со скидкой на возраст?

Вы молодцы, конечно. Крепкоголовые.

Андрей Франц

Насчет Пашиняна не знаю, а вот работа американского посольства в Армении действительно заслуживает восхищения. Отличный стиль суслика: все думают, что его нет, а он - есть.

Другие комментаторы реагируют на подобные заявления саркастически.

Олег Шмырин

«За всеми выступлениями стоят какие то тайные скрытые силы». Госдеп, мировое правительство, рептилоиды и так далее. Чем объясняется такой тип мышления, весьма распространённый, кстати именно в России? Думаю, дело в точке ответственности. В России распространено фантастическое неверие в себя, в свои силы и в свою способность менять социальную реальность. А если «я не могу», то и «они не могут», следовательно, это кто то пришёл извне - тайный обладатель волшебной способности менять окружающую реальность.

Арен Апикян

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как россияне предсказывают всевозможные катаклизмы тем, кто просто хочет сменяемости власти.

Аревик Маркарян

Хватит кошмарить майданным мемом и поисками параллелей с несуществующими явлениями. Единственные цвета, которые хотите разглядеть в так называемой «революции» - это красный, синий и оранжевый.



Парадоксальным образом сегодня именно общенародное движение в лице Никола Пашиняна изо всех сил стремится сохранить добрые отношения с Россией, а уходящая власть - спекулировать на них.



Постарайтесь найти новые каналы коммуникаций, выйти на новые лица, способные прокомментировать происходящее в Ереване - миграняны, кургиняны, и подобные им очевидным образом не адекватны, и решают мелкие шкурные проблемы присутствия на российском общественном поле. Расширьте круг экспертов, высказывающихся по ситуации. Они есть. Отойдите от старых, несущих по большей части ахинею и отчаянно старающихся угадать ваше мнение и настроения в России, чтобы "адаптироваться", но не дающих вам действительную "картинку".