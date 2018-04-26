Армения:"есть у революции начало..."

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян в четверг проинформировал, что парламент соберется для выборов нового премьера 1 мая. Об этом сообщается на сайте парламента.

На место премьера, ставшее вакантным после отставки Сержа Саргсяна, претендует лидер массовых акций протеста – оппозиционер Никол Пашинян. Других кандидатур пока официально не выдвигалось.

Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об отставке с поста главы правящей Республиканской партии (РПА).

«Серж Саргсян <…> представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране», — говорится в сообщении пресс-службы Республиканской партии.

Новый председатель партии пока не выбран.

В Москву на переговоры прибыл министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Он находится в России с вечера 25 апреля, рассказал Интерфаксу неназванный источник в дипломатических кругах. С кем именно проводит встречи Налбандян, не уточняется, но источник заявил, что переговоры посвящены политическому кризису в Армении и отношениям с Россией.

26 апреля в Москву также прибыл исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Армен Геворкян, рассказали в его пресс-службе. Он также намерен участвовать в переговорах. Идет ли речь о тех же встречах, что у Налбандяна, не уточняется.

Лидер протестного движения Никол Пашинян в четверг призвал своих сторонников прекратить блокировать улицы в Ереване. Он заявил, что необходимо восстановить нормальное движение транспорта. Пашинян призвал положить конец случаям нарушения порядка, пресечь действия водителей автомобилей без госномеров.

"Порядок важнее всего", – сказал Пашинян своим сторонникам, перекрывшим один из проспектов в Ереване. Массовые уличные акции в Армении за смену власти проходят уже две недели.

Ситуацию обсуждают историк, политический аналитик Микаэл Золян, политологи Дмитрий Орешкин, Григорий Трофимчук, банкир Гарегин Тосунян.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.