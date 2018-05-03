СМИ: компания "Силовые машины" просит у властей льготы из-за санкций

Владелец попавшей под санкции США компании "Силовые машины" Алексей Мордашов обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой о льготах. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на источники.

Утверждается, что Мордашов попросил у правительства льготное финансирование проектов "Силовых машин" на суммы до 85 процентов от их стоимости. По данным The Bell, предприниматель также предлагает ввести мораторий на требование у его компании государственных гарантий.

Пресс-служба «Силовых машин» подтвердила The Bell, что сложности, которые возникли у компании из-за санкций, а также поддержка со стороны государства действительно обсуждались на совещании с Медведевым в апреле. Других подробностей в компании приводить не стали.

"Силовые машины" попали под санкции в январе из-за участия в поставках газовых турбин Siemens на территорию аннексированного Крыма. В отчёте за прошлый финансовый года менеджмент компании утверждал, что эффект санкций не будет значительным. По данным The Bell, сейчас у "Силовых машин" проблемы с ликвидностью.