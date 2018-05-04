Отменен штраф журналистам, которых не пустили на суд по "делу Сети"

Суд в Санкт-Петербурге отменил штрафы для двух корреспондентов "Медиазоны", которых обвинили в нецензурной брани во время суда по делу антифа-активиста Игоря Шишкина. Сотрудница охраны, выступавшая свидетелем, сегодня заявила, что журналисты Саша Богино и Давид Френкель не ругались матом, когда их отказались пустить на заседание.

В январе корреспондентов "Медиазоны" оштрафовали на 500 рублей каждого. Богино и Френкеля тогда также обвинили в том, что они якобы толкнули охранницу. На суд по делу Шишкина их не пустили под предлогом того, что суббота – выходной день, а они – посторонние.

В марте Сашу Богино и Давида Френкеля удалили с заседания по продлению ареста Шишкину, запретив им съемку. Когда журналисты заявили, что приставы препятствуют гласности, а дело является общественно значимым, им ответили: "Какая общественная значимость? Это Дзержинский суд".

Игорь Шишкин – один из обвиняемых по так называемому "делу Сети". По версии следствия, активисты создали группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Обвиняемые по этому делу жаловались на применение пыток сотрудниками ФСБ.