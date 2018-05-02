Представитель Казахстана встретилась с арестованным по "делу Сети"

Представитель консульства Казахстана в Санкт-Петербурге встретилась с гражданином этой страны Виктором Филинковым, которого российские власти арестовали по обвинению в участии в террористическом сообществе. Об этом у себя в Telegram сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Согласно документу, опубликованному правозащитником, встреча состоялась почти месяц назад – до того, как Следственный комитет России отказался возбуждать дело о применении пыток к Филинкову. Из текста следует, что и сам арестованный не жаловался дипломатическому представителю Казахстана на применение пыток. При этом Чиков пишет, что эта тема обсуждалась.

В документе консульства утверждается, что арестованный содержится в двухместной камере с доступом к библиотеке и "возможностью электронной переписки с внешним миром".

В конце марта в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу признали, что против Филинкова действительно использовали электрошокер, поскольку он якобы оказал сопротивление и пытался бежать.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифашистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Кроме Филинкова о пытках сообщили другие арестованные – Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев, а также свидетель по делу –​ Илья Капустин. Он покинул Россию и попросил политического убежища в Финляндии.