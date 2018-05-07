Детей не жалко. Иван Беляев – о равнодушии старших

Российский политический протест за последние годы резко помолодел. Ещё с прошлой весны много говорили о студентах и даже школьниках на акциях Алексея Навального. И субботняя акция "Он нам не царь" лишь это подтвердила - люди, готовые выходить на несогласованные акции, действительно в большинстве своём очень молоды. Интернет облетели десятки фотографий очень жестоких задержаний, на которых полиция тащит в автозаки совсем юных ребят.

Между тем, выводы, которые многие наблюдатели из этого делают, мне кажутся спорными.

"Рекордное количество задержаний в 30 городах, жуткие видео, где ОМОН с озверением избивает обычных граждан, ультраправые с плетьми нападают на собравшихся на Пушкинской площади, 12-летнего подростка болевым приемом ведет в автозак крупный мордатый "вертухай". То есть политический режим непрерывно ведет "презентацию" себя на все мировые информационные панели в качестве избыточно злобного, архаичного и ненавидящего "население" (антинародного)", - подводит итоги Александр Морозов.

"Отдельно стоит отметить сегодняшние фотографии задержанных детей. Их появление в Сети - большая удача оппозиции. Одно такое фото скажет обывателю больше, чем тысячи слов профессиональных пропагандистов", - пишет политолог Аббас Галлямов.

Вообще-то сценарий "режим злобно избивает студентов - режим сметают толпы прежде лояльных, но разъярённых таким варварством людей" в истории найти можно, от бархатной революции в Чехословакии до украинского Евромайдана. Однако слышали ли вы что-нибудь о том, как россияне вышли на марши протеста против избиений собственных детей? Я пока не слышал.

Насилие против российских юношей и девушек не подкосило режим ни на йоту

Как это ни странно, как ни противно это говорить, но очевидное, ненужное, немотивированное насилие против российских юношей и девушек не подкосило режим ни на йоту. Российское общество в своём большинстве не очень-то молодо и продолжает стареть. Значительная часть людей, особенно носителей советского прошлого, убеждены, что молодёжь зажралась, зарвалась, не хочет работать и учиться, хочет получить всё по щучьему велению, не признаёт авторитетов, а главное - не понимает той сытой счастливой жизни, которая ей досталась в отличие от настрадавшихся и наголодавшихся старших.

"Сынок, в твоём возрасте я ходил в школу по снегу за десять километров, и дорога шла в гору в обе стороны", - этой присказкой в Америке вышучивают родителей, которые слишком любят рассказывать в воспитательных целях о тяготах собственного детства.

Тот самый российский обыватель, которого в идеале должны ужаснуть сцены полицейской жестокости - твёрдо усвоил, что он-то ходил в школу по снегу uphill both ways. Ну а эти сопляки жизни не видели, а туда же - лезут на рожон и учат его жить. Гнев и агрессию большинства вызывают свободомыслие и смелость молодых ребят, а не дубинки ОМОНа.

Вот показательный и тоже совсем новый пример. В апреле пол-Рунета обошла видеозапись: бывший сотрудник ФСИН, назначенный директором Индустриального института в Ухте, общается со студентами в общежитии. Он ругается, сыплет оскорблениями, щеголяет прошлым тюремного надзирателя, обещает выломать двери в комнатах и вынести из общаги электроприборы, включая компьютеры. Это настолько беспардонное хамство и скотство, что даже сложно было бы такое придумать.

Ухта - небольшой по российским ммеркам город, меньше ста тысяч человек. Друзья, знакомые и родственники у студентов должны быть чуть ли не по всему городу. И будь людям хоть немного важно достоинство этих ребят, забурлила бы вся Ухта. Этого не случилось.

Можно иронизировать над этим термином, но люди восемнадцати-двадцати лет - действительно "непоротое поколение". Они выросли в мире социальных сетей, информационной открытости и отсутствия границ, по крайней мере - в своих собственных головах.

Но страна, в которой они живут, политически принадлежит людям, чья жизненная философия - "сиди и не высовывайся", "ты что, самый умный?" и "яйца курицу не учат". ОМОН может бить молодых вольнолюбцев по головам и ломать им руки; для их родителей это только повод назидательно покряхтеть о молодых бездельниках, которым нечем заняться, лучше бы ходили строем.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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