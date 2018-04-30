Общежитие особого режима. Как колледж стал тюрьмой

Громкая история последних дней – выступление директора ухтинского Индустриального института в общежитии. Василий Завьялов, бывший чиновник мэрии Ухты, бывший начальник местного МВД и бывший работник системы ФСИН, кажется, использовал все свои прежние навыки в воспитательной беседе со студентами, которым он пообещал общежитие казарменного типа. Его речь, записанная на телефон одним из студентов, мгновенно обрела известность в сети и стала документом эпохи.

Поводом для разговора Завьялова со студентами стал небольшой пожар в одной из комнат общежития, произошедший из-за использования бытового кипятильника. Собрав учащихся в холле, Завьялов, обращаясь к ним как к зекам, сообщил, что теперь все двери в комнаты в общежитии будут демонтированы, в них будет запрещено использование каких-либо электроприборов (включая компьютеры), а также прием пищи.

Видео встречи можно посмотреть на YouTube, а почитать расшифровку - на Медиазоне.

От шуток и аналогий пользователи соцсетей быстро перешли к грустным комментариям в духе "какая страна, такие и порядки".

Николай Кононов

Какой сочный дядя. Почётное место в галерее солдафонов и держиморд между капралом из «Цельнометаллической оболочки» и ментом из «Изображая жертву».

Александра Григорьева

«Реакция директора Чеботарева тоже была весьма неожиданной. Он совершенно потерял лицо. И внезапно заголосил приблатненной лагерной скороговоркой:

– Да я таких бушлатом по зоне гонял!.. Ты у меня дерьмо будешь хавать!.. Сучара ты бацильная!..



В директоре Чеботареве пробудился старый лагерный нарядчик. А ведь кто бы мог подумать?.. Зеленая фетровая шляпа, китайский мантель, туго набитый портфель...»

С Довлатов « Наши»

Андрей Обросов

Этот ректор-директор что-нибудь знает за унтер-офицера Пришибеева? Или на худой конец за органчик Салтыкова-Щедрина?

Роман Михеенков

Такие кадры нельзя держать на периферии. Он должен возглавить Большой театр. Построения перед «Лебединым озером» будет устраивать с перекличками. – Одетта! – Я! - Одиллия! – Я! – Почему одна и та же баба на две роли?

Владислав Чупров

Тяжело в учении, легко в лагере, когда посадят за лайк или перепост.

Евгений Терентьев

«Это институт строгого режима, *****!»

Юлия Нежная

А кто диплом не сдаст, набавим срок, как за побег.

Алла Кучеренко

Некоторые снобы считают российскую науку отсталой. Мол, ВАК до сих пор требует диссертации на дискете 3.5". Подумаешь, дискета! Российская наука идет дальше самых смелых ожиданий заграничных злопыхателей. Новый надзира... извините, ректор университета г. Ухты вообще запретил студентам пользоваться компьютерами!

Скорее всего, этот человек далеко пойдет. После Ухты его направят прямо в Сколково. И очень скоро все российские ученые будут "открывать рот только чтобы кушать"((с) из выступления на видео).

Александра Архипова

Восхитительный товарищ назначен руководить вузом. Но он не справился с собой - не смог переключиться с руководства заключенными на прежней работе. Мне кажется, требование убрать компьютеры из комнат, не пользоваться столами и не включать свет после 11 вечера - это мечта Роскомпозора и лично товарища Жарова.

Илья Рудомилов

В ближайшие годы - во всех общежитиях страны!

1. Никаких электроприборов в комнатах, в т.ч. компьютеров.

2. Никаких дверей в комнаты.

3. Никаких столов в комнатах.

4. Отбой в 23:00 и отключение электричества.

5. Рот открывать - только когда кушаешь.

6. Во главе каждого вуза и общежития - только люди из ФСИН.

Смешно? Уже подобные порядки во многих общежитиях. Да и еще 5 лет назад всем было смешно, что сайты будут блокировать и за лайки в соц. сетях сажать. Обязательно посмотрите ролик от начала до конца, проникнитесь.

Борис Цейтлин

Переходим на казарменный тип. Хорошо хоть, что пока еще отпускают

Антон Красовский

<Ад> какой. В принципе с этой министершей, которую натурально утверждали в кабинете патриарха, а не премьера, и не такое может быть.

Алена Исаева

Настоящее растление – это именно вот это (а никакие не порно-сайты) – растаптывание в человеке человеческого достоинства.

Владимир Быков

А самое смешное, что введи эту казарменную систему хоть в МГУ - никто не удивится!

Денис Кисегинов

Так всё правильно! А то, понимаешь, демократию они устроили, либерализм. Забыли в какой стране живут и кому долг отдавать за своё ничтожное и рабское существование. Сразу, с рождения, имя фамилия, статья, срок и только тогда, когда спросят.

Сергей Челюскин

Этой страной правит ФСИН. Просто не все еще это понимают.

Многие недоумевали, почему студенты разрешают разговаривать с собой подобным тоном.

Кирилл Шулика

А что больше всего меня поражает в этом колледже в Ухте, так это студенты. Вот попробуй мне такое поговори, я бы и в школе такого со света сжил, за мной военрук, который ОБЖшник, со шваброй бегал, я ему портрет Сталина изрисовал в кабинете, потому что бузотером был. А эти стоят глазами хлопают. И ведь послали бы они его все вместе, им бы не было за это ничего, еще бы спасибо сказали за гражданскую позицию. Нет, боятся... Ну тогда принципиально не надо другого присылать.

Георгий Бовт

Ну а чо. Они его стоят и слушают. Задают уточняющие вопросы. В морду не бьют. Из окна не выбрасывают. Яйцами не закидывают. <Никуда> не посылают. Значит, так с ними и надо. Он прав. И они стерпят

Водка и мельдоний

После просмотра ролика с ректором-вертухаем очень стыдно за студентов. С 2000 года опять выросло поколение послушных любому начальству терпил. Впрочем, это Коми, там это исторически еще

Сергей Хазов-Кассиа

Когда меня заставляли ходить строем на военной кафедре в университете и стоять там зачем-то на посту/ в карауле/ на стрёме или как у них это называется, я послал <куда следует> военную кафедру. И потом ещё раз, когда в Москву перевёлся. Вот интересно, кто-то из этих ребят взбрыкнул вообще или им норм?

Марина Трифанова

Неужели никто не заберет документы?

Владимир Филиппов

В нормальной цивилизованной стране на следующий день после такого "выступления" у ректора на столе лежало бы заявлений об отчислении не только по количеству жильцов общежития, но и вообще ВСЕХ студентов этого уч.заведения. А тут... Ну если они это сглотнут, то так им и жить дальше.

Кирилл Козмин

В нормальной стране на следующий день студенческий профсоюз объявил бы забастовку. После этого, если бы ректора сразу не убрали, профсоюз дошел бы до министерства. В процессе этого все газеты и телевидиние об этой истории рассказывали и смаковали подробности. Но опять таки, в нормальной стране такая ситуция в первую очередь не возникла бы, потому что во всех университетах ректоров не назначает президент, а избирает профессорский состав университов. Все это происходит при непосредственном участии студенчиских профсоюзов. Человек без профессорского звания в области которая в университете профильная не мог бы в принципе избраться на эту должность. Тем более с таким багажом как этот уникум.

Елена Толкачева

Примерно в 1988-1989 году в МИХМе был такой главный по общаге Гуркин. Так вот этот деятель убрал плиты с этажей и далее примерно как в ролике пытался построить казарму/тюрьму в общаге. Так студенты организовали забастовку, к ней присоединились почти все студенты, в том числе москвичи, которые в общаге не жили, помогло, урода убрали. Два дня почти никто на занятия не ходил, штрейкбрехеров никто не отменял, но их было очень мало.

Стоит отметить, что студенты все же проявили инициативу - в конце концов, именно они сняли выступление Завьялова на видео и выложили в сеть. Вопросом, как отреагирует на эту запись высокое начальство, задавались многие.

Оксана Френкель

А родители есть у несовершеннолетних студентов? Это что за хамство? Мы можем тут бубнить сколько угодно, но возмущаться таким тоном и поведением должны в первую очередь те, кого это все коснулось. А это студенты, их родители и куратор их групп. Я считаю сольник этого дяденьки достоин внимания министерства образования.

Дмитрий Калинин

Посмотрел видео и офигел.

Отправил ради интереса заяву в их прокуратуру, чтоб проверили его должностное соответствие посту директора колледжа. Чудовище настоящее.

Максим Азаров

Новые методы мотивации студентов. Так мы безусловно совершим технологический рывок, как того хочет Владимир Владимирович. С РКН и ФСИН в светлое будущее!

ПС: Интересно как быстро этого <гражданина> уволят?

Юрий Терко

Василий Завьялов – из верхнего ряда ухтинской элиты: руководил УВД Ухты и у него много денег, хорошие связи и компромат на многих. Не говоря уже, что его сын – работник министерства (МВД) и раньше был его прямым начальником. Поэтому никто ему ничего не сделает.

Другие комментаторы сомневаются в неприкосновенности Завьялова:

​Илья Вайцман

Прочитал тут про бывшего вертухая, которого назначили директором колледжа, и который решил завести там порядки концлагеря строгого режима. Не то, чтобы я удивился - но у меня один вопросик: его из вертухаев-то за что поперли? Проворовался или это тот случай, когда «уволен из Гестапо за жестокость»? В смысле, не прикрыли ли увольнением уголовщину? Что сам ушел - никогда не поверю, так не бывает.

P.S. Зачем его назначили - не спрашиваю, и так понятно: разогнать студентов и прикрыть колледж, как «не пользующийся спросом».

Сын Василия Завьялова Юрий действительно служил начальником отдела собственной безопасности МВД по Коми, откуда затем перешел на должность начальника камчатской полиции. Однако в 2013 году его отстранили от должности в связи с возможной причастностью к "игорному делу": на Камчатке закрыли несколько подпольных игорных клубов, которым обеспечивала "крышу" местная полиция.

Из УВД по Коми Завьялов-младший ушел в 2011 году после анонимного письма с компроматом на него и его отца, по факту которого Департамент собственной безопасности МВД устроил проверку. Тогда же, в 2011-м, уволился из органов безопасности и Василий Завьялов - агентство БНК с его слов сообщало, что он подал рапорт об отставке, поскольку "достиг предельного возраста прохождения службы". Сослался Завьялов и на закон, согласно которому близкие родственники не могут служить в органах безопасности, если один из них состоит в подчинении у другого. Данных о том, когда и на какой должности Василий Завьялов служил в Федеральной службе исполнения наказаний, в открытых источниках нет, сообщает Medialeaks. Правозащитник, член ОНК Эрнест Мезак рассказал Радио Свобода, что Завьялов работал в пенитенциарном учреждении КЛ-400 системы МВД в республике Коми – в него входят несколько исправительных колоний и колоний-поселений.

Засилие бывших силовиков на руководящих постах многие комментаторы считают бичом нынешней России.

Наталья Серкова

Назначили за звезды на погонах, ведь у нас стало нормальным считать, что если при погонах - значит, может руководить чем угодно, хоть таксопарком, хоть государством.

Елена Яковлева

В мой колледж, где я когда-то преподавала, с приходом Путина директором сразу назначили фээсбэшника.

Василий Борисов

На самом деле, когда директорами театров делают машиностроителей, ректорами надсмотрщиков, главными редакторами сми назначают администраторов олимпийских гостиниц, это полный кадровый шиндец.

Андрей Трещук

А вот скоро полчища силовиков кормить будет нечем и они хлынут во все сферы «народного хозяйства».

Артем Зверев

Напоминает историю как одного далекого от парков генерала поставили парком управлять.

Ощущение такое что этих людей всегда поближе к себе держат, с решающих постов убирают, но вот вам парки, институты, депо.

А то вдруг оказавшись не удел и обидевшись на власть, мятеж какой поднимут. Знания и навыки для этого есть.

А так получай свою сотку и строй подчиненных как привык. Лепо.

Дмитрий Акимов

Вот к чему приводит желание во главе ВУЗа непременно поставить лояльного человека системы. Он не имеет никакого отношения к профилю учреждения, но зато знает, что такое приказ начальника колонии...

Есть, впрочем, и защитники строгих методов воспитания.

Алексей Санников

Как ни печально, этот надзиратель кое в чем прав.

Сергей Пакалин

Наткнулся в ленте, что это общежитие лесного колледжа, но это не главное. 10 апреля один из студентов устроил в общаге пожар. Чего-то варил наверное. Как этих оторв ещё урезонить. Они ржут стоят, через пять минут забыли.

Олег Стержаков

Не судите, как говорится... Кстати, если послушать эту речь, то можно услышать основные претензии, они в области пожарной безопасности помещений и порядка в них, соблюдении подписанного договора. Чем заканчивается несоблюдение норм пожарной безопасности, известно. При этом, такая форма доведения информации лично мне не нравится тоже

Константин Антипов

Студенты не понимают, что за здорово живешь могут спалить (сжечь) общагу. Кроме того - вуз не может брать деньги за «коммуналку», в том числе за электроэнергию. Так что вуз фактически оплачивает - немалые деньги - избыточное, сверхнормативное пожароопасное потребление.

Сергей Марков

Этот колледж сейчас приобретет мировую известность. Начальник колледжа наводит порядок в облщаге в стиле тюрьмы. И не скрывает этого. Думаю, сейчас его уволят.

Но тут же он получит массу тайных предложений по работе. Потому что люди, способные жестко навести дисциплину - это тайная мечта многих начальников. Они сейчас наперебой будут его приглашать к себе.

В том же духе оказалась выдержана и официальная реакция Общественного совета при Министерстве образования и науки: комментарий заместителя председателя этой организации Сергея Рукшина цитирует радиостанция "Говорит Москва".

Вы были в Ухте когда-нибудь? Вы знаете, какой там климат, какой там контингент населения? Вы знаете про этих ребят, из благополучных они семей? Вы знаете, какая в этом общежитии электропроводка, какое напряжение она выдерживает? Прежде, чем осуждать директора, говорить, что он вынужден, прежде, чем хвалить или говорить, что это нормально, давайте поставим вопрос по-другому: мы хотим, чтобы дети горели? Не хотим. Мы не знаем условия общежития, мы не знаем контингент детей, мы не знаем, какой договор они подписывали, мы не видели их комнат. Любые комментарии в этой ситуации без знания деталей неэтичны.

10 апреля в общежитии №13 УГТУ действительно случился пожар, во время которого никто не пострадал - об инциденте писало местное издание "Pro Город Ухта".

Руководство колледжа объяснило, что "казарменный режим" будет распространяться только на тех, кто поступит в инженерно-кадетский батальон, сообщило "Эхо Москвы". Стоит, впрочем, отметить, что в финальной части своего выступления Завьялов грозился ввести новые порядки не только для кадетов:

Здесь буду жить только кадеты и те, кто возьмет на себя обязанность неукоснительно выполнять все требования. Того, кто не хочет быть кадетом, будем спускать сначала на третий этаж, потом на второй, а когда вы дойдете до первого, дальше я буду вас отсюда выселять. А кого из вас мы примем в кадеты - покажет время: разгильдяев принимать не будем. Наша задача – подготовить из вас будущих участковых для сельской местности, сотрудников для УФСИН, для службы в армии и Северного флота и МЧС.

Алексей, один из студентов лесного колледжа УГТУ, вступивших в пререкания с директором на ставшем знаменитом видео, рассказал Радио Свобода о том, чем закончилась эта история:

– Это индустриальный институт. А него входят ГЭПа (индустриальный техникум, все техникумы и бывшие ПТУ в Ухте называют ГЭПа, сокращая аббревиатуру ГПТУ, "городское профессиональное техническое училище" - прим. РС), лесной [колледж] и ГНК (горно-нефтяной колледж, - прим. РС). И у каждого есть общаги. У Лесного две, о ГЭПа – одна, и у ГНК – одна. Сейчас вместо ГЭПы будут делать кадетский корпус. Как делаются кадетские корпусы? При них делаются общежития специально для кадетов. Завьялов хотел сделать так, чтобы все общежития индустриального института жили по кадетскому уставу. Из-за этого мы и начали возмущаться: кадетский корпус один, ты, допустим, учишься в лесном на какого-нибудь бухгалтера, у тебя там проблемы со здоровьем, допустим, ты не можешь заниматься спортом, но тут ты должен будешь учиться по кадетскому уставу. Поэтому я на том видео и начал возмущаться, по какому это вообще принципу. Оказалось, что Завьялов тогда был просто не в духе, о что-то сорвался. Потом, когда это видео распространилось, когда обо всем уже стало известно, к нему подходили журналисты, брали у него интервью, и он извинился за то, что разговаривал с нами, как с заключенными.

Меня и пацана, который снял это видео, вызвали к ректору

Потом меня и пацана, который снял это видео, вызвали к ректору. Потом вызвали Завьялова к нам еще. Он нам сказал, что то, что он говорил на собрании всем общежитиям, этого не будет. Он сказал, что пока у него в планах переделать [под кадетский корпус] только 13-е общежитие. До начала сезона он хочет сделать только 5-й этаж там. И то, кадетами будут только те, кто добровольно этого хочет, кто реально подпишется на это, а не так, что "вы уже все подписались", нифига подобного. Сначала он полностью переделает только 13-е общежитие, а с наших общежитий он возьмет максимум по этажу, и то, там точно также будут жить только те, кто добровольно этого хотят. Все, мы этот вопрос уладили, все уже довольны.

– Правда ли, что у вас вынесли двери и забрали компьютеры?

– Не знаю. Может быть, это в 13-м общежитии. Получается как: в 13-м общежитии люди косячат, а отвечают за них все общежития. Сейчас эту общагу, 13-й корпус, переделают под кадетов. То есть сейчас ГЭПа уже как бы прекращает свою работу, те, кто недоучился, будут доучиваться здесь, а в следующем году там будет кадетский корпус, – рассказал Радио Свобода учащийся лесного колледжа УГТУ Алексей.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов назвал "недопустимым" поведение директора института в Ухте, который предложил отобрать у студентов в общежитии холодильники и компьютеры и снять комнатные двери. Комментарий главы региона опубликовало агентство FlashNord.

Как пишет информационное агентство "Комиинформ" со ссылкой на первого проректора ВУЗа Ярослава Цуневского, на этом инцидент в общежитии №10 Ухтинского государственного технического университета полностью исчерпан. При этом Цуневский похвалил Завьялова за его работу: "За время его работы в Индустриальном институте количество правонарушений, совершаемых молодежью, значительно сократилось. Если раньше оно исчислялось десятками, то в 2018 году имеются лишь единичные случаи. В колледжах обучаются несовершеннолетние дети из разных семей, есть проблемы с вредными привычками, и все эти вопросы В. Завьялов решает достаточно эффективно".