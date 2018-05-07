Сенатор Маккейн не хочет, чтобы Трамп присутствовал на его похоронах

Семья Джона Маккейна по “состоянию на сегодняшний день“ планирует пригласить на его похороны вице-президента США Майка Пенса, а не президента Трампа, из-за “напряженных отношений“ республиканского сенатора с хозяином Белого дома. Об этом сообщила газета The New York Times.

Официальной информации о состоянии здоровья Джона Маккейна нет, но по ряду косвенных признаков оно очень тяжелое. В июле 2017 года у Маккейна был диагностирован рак мозга. В том же месяце он разошелся со своей партией и проголосовал против отмены реформы системы медицинского страхования, осуществленной Бараком Обамой. Этот шаг сенатора настолько разозлил Трампа, что спустя более чем полгода он примомнил его Маккейну на партийной конференции.

В 2015 году Трамп заявил, что Джон Маккейн, военный летчик, ветеран Вьтетнамской войны не является “героем“, так как был сбит над Ханоем и провел шесть лет в плену.

Трампа не было среди приглашенных на похороны бывшей первой леди Барбары Буш, скончавшейся в прошлом месяце. Тогда Белый дом выпустил заявление, что президент не будет присутствовать на похоронах, так как “уважает семью Буш и понимает, что организация его личной охраны может помешать проведению траурной церемонии“.