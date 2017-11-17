Несостоявшаяся встреча президентов США и России в Дананге породила целый хор комментариев российских должностных лиц. Их суть сводится к тому, что Дональд Трамп очень хотел встретиться с Владимиром Путиным, но ему помешало русофобское окружение. Оно же мешает ему дружить с Россией.

«Просто президенту США Трампу не позволяют выполнять свои президентские полномочия, - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. - Мы, конечно, можем достигать договоренности, но, к сожалению, они тут же становятся элементом внутриполитической борьбы и игр с целью максимально осложнить жизнь и деятельность президента Трампа».

«Трамп не первый раз заявляет о своем стремлении поладить с Россией, совместно решая мировые проблемы, и, судя по всему, довольно искренне, - заявил сенатор Франц Клинцевич. - По крайней мере американскому президенту хочется верить. Но, как говорится, съест то он съест, да кто ж ему даст. На данный момент политическая ситуация в США не располагает к оптимизму - хозяин Белого дома, что называется, связан по рукам и ногам».

«Непонятная картина, - сокрушался телеведущий Владимир Соловьев. - Трамп все время говорит, что у него с Путиным хорошие отношения - не то что у Обамы. А сделать при этом ничего не может. Прямо жалко Трампа! Скрутили по рукам и ногам!»

«Нам президент показывает, что верен своим предвыборным обещаниям, - констатировал участник ток-шоу Соловьева, председатель комитета Госдумы по международным делам, - но сделать ничего не может!»

Хотя общение Трампа с Путиным и свелось к мимолетным контактам «на ногах», вопросов на российскую тему президенту США избежать не удалось. В самолете по дороге из Дананга в Ханой один из журналистов спросил его, обсуждал ли он с Путиным российское вмешательство в американские выборы. Дональд Трамп дал многословный, но расплывчатый ответ:

«Он сказал, что не вмешивался. Я опять спросил его об этом. Мне только и остается, что спрашивать. Я спросил снова, и он сказал, что абсолютно не вмешивался в наши выборы».

«Вы ему верите?» - уточнил журналист.

«Слушайте, - ответил президент, - я не могу стоять и спорить с ним. Лучше я поговорю с ним о Сирии. Лучше я с ним буду работать по Украине, чем стоять и спорить, было или не было вмешательство, потому что вся эта история подстроена демократами. Путин сказал, что он не делал того, в чем его обвиняют. А некоторые говорят, что если бы он это вправду сделал, его бы не поймали, ясно? Это очень интересное мнение».

«А как возникла эта тема? – не унимались журналисты. – Вы задали ему вопрос?»

«Каждый раз, как мы встречаемся, он говорит: «Я не делал этого», - рассказал президент, теряя терпение. – И я верю, действительно верю, что когда он это говорит мне, он именно это имеет в виду. Вот он и говорит: «Я этого не делал». Думаю, он очень оскорблен, если уж на то пошло».

Президент еще долго рассуждал, насколько важно и выгодно Америке иметь добрые отношения с Москвой, а потом вдруг заявил, что январский доклад спецслужб с обвинениями против России подписан «мелкими политиканами» и назвал их по именам: бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер, бывший директор ФБР Джеймс Коми. Разве можно им верить? С другой стороны, «президент Путин решительно, категорически утверждает, что не имеет к этому никакого отношения». «В таких ситуациях не спорят, – резюмировал он. – А ведут переговоры о Сирии или Украине».

Из этого сбивчивого монолога пресса и публика поняли, что президент верит Путину и не верит собственной разведке. Сенатор Маккейн опубликовал сердитый комментарий:

Президент Трамп заявил сегодня, что он верит в искренность Владимира Путина, когда он отрицает российское вмешательство в президентские выборы 2016 года... Это не по-американски – принимать на веру слова полковника КГБ и отказывать в доверии американскому разведсообществу.

А Джон Бреннан заявил в эфире CNN, что для него критика Трампа – все равно что медаль

ДЖОН БРЕННАН: Для меня большая честь стоять в одном ряду с Джимом Клэппером и Джимом Коми. Учитывая источник критики, я рассматриваю ее как знак отличия.

В тот же день, 11 ноября, Дональду Трампу пришлось вернуться к этому вопросу на пресс-конференции в Ханое.

ВОПРОС: Можете ли вы раз и навсегда однозначно заявить, верите вы или нет, что президент Путин и Россия вмешались в выборы?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я очень удивлен, что тут усматривают какое-то противоречие. Я сказал, что я верю, что он верит в то, что говорит. И что это очень важно – верить в то, что говоришь. Я верю, что он чувствует, что он и Россия не вмешивались в выборы. Что касается того, верю я ему или нет, я на стороне наших спецслужб, особенно с ныне обновленным руководством.

Но обновленное руководство подтвердило мнение руководства прежнего. На вопрос CNN об отношении к январскому докладу пресс-служба ЦРУ ответила, что назначенный Трампом директор управления Майк Помпео разделял и разделяет оценку, данную в январе.

Все в тот же день, субботу 11 ноября, добравшись к вечеру до ноутбука, Дональд Трамп написал на своей странице в Твиттере:

Когда же эти ненавистники и глупцы поймут, что иметь хорошие отношения с Россией – хорошая вещь, а не плохая. Они вечно занимаются политиканством – это плохо для нашей страны. Я хочу решить проблемы Северной Кореи, Сирии, Украины, терроризма, и Россия может оказать громадную помощь!

Сомневаться в искренности президента оснований нет. Очень может быть, что он не сговаривался с Россией или считает, что то, что он делал, - не сговор. Но кто же связывает его по рукам и ногам? Полезно вспомнить, что закон о санкциях против России принят этим летом в нижней палате Конгресса 419 голосами против трех, в Сенате – 98 против двух. Это называется консенсусом, а не интригами мелких политиканов, ненавистников России и глупцов. Для подавляющего большинства законодателей это не вопрос лояльности президенту и не предмет политических игр, а проблема национальной безопасности.

В том-то и дело, что пока не решена эта проблема, никакое сотрудничество с Россией невозможно. У них просто разные цели и в Сирии, и тем более на Украине.

Дональд Трамп тоже считает, что ему мешают руководить, и не только демократы, но и республиканцы. Но водораздел проходит совсем не по российскому вопросу. Великая старая партия, как любят называть себя республиканцы, раскололась на трампистов и представителей традиционного партийного истеблишмента – фракцию Бушей, как ее стали называть в последнее время. Отец и сын Буши в ходе президентской кампании не поддержали кандидатуру Трампа и, как утверждает автор еще не опубликованной книги «Последние республиканцы» историк Марк Андергроув, оба голосовали за Хиллари Клинтон.

Старая гвардия Республиканской партии очень раздражает президента и бывшего главного стратега Белого Дома Стивена Бэннона, который проиграл аппаратную схватку противникам изоляционизма и был вынужден выйти в отставку. Теперь он развернул кампанию по выдвижению альтернативных кандидатов в Конгресс, гораздо более правых, чем ортодоксальные республиканцы. Его первой победой стал успех праворадикального кандидата Роя Мура на праймериз в Алабаме (12 декабря этот штат будет избирать сенатора на специальных выборах взамен Джеффа Сэшенса, назначенного министром юстиции).

Мур занимает крайне консервативные позиции по отношению к геям и мусульманам и является поклонником Владимира Путина, а на вопрос о вмешательстве России в выборы ответил, что Трампу помогла избраться не Россия, а «десница Божия». Мур выиграл партийную номинацию у кандидата, которого поддерживал президент Трамп - Лютера Стренджа. Сразу же после поражения Стренджа президент удалил с Твиттера все свои записи в его поддержку, а на пресс-конфренции выразился замысловато: «Народ Алабамы, который я очень люблю и который очень любит меня, но он любит Роя».

Успех Мура окрылил Бэннона. Он стал требовать отставки лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, возглавляющего тот самый партийный истеблишмент.

СТИВЕН БЭННОН: Не знаю, Митч, смотришь ли ты сейчас телевизор, не знаю. Я слышу зов. Это как мартовские иды. Единственный вопрос – это всего лишь аналогия, или метафора, назови как хочешь – единственный вопрос: кто будет Брутом для тебя, Юлий Цезарь.

Но Митч Макконнелл отреагировал на это предупреждение хладнокровно.

МИТЧ МАККОННЕЛЛ: Знаете, этот повстанец действует не первый день. Его деятельность обошлась нам в пять сенатских мандатов в 2010 и 2012 году, когда номинацию получали люди, которые не могли выиграть выборы.

Судя по последним опросам, шансы Роя Мура и кандидата демократов Дага Джонса на сенатских выборах в Алабаме равны. Но в последнее время против Мура выдвинуты обвинения в совращении девочек-подростков (которые он отрицает), и ряд сенаторов-республиканцев настойчиво призывает Макконнела снять его кандидатуру.

Но и фракция Бушей несет потери. Одной из них стал председатель комитета по международным делам сенатор от Теннесси Боб Коркер. Не выдержав персональных нападок президента, он объявл, что не будет переизбираться в 2018 году. В ноябре прошлого года имя Коркера значилось в коротком списке кандидатов на пост госсекретаря. Но в мае этого года Боб Коркер присоединился к однопартийцам, осудившим шаг президента на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Дональд Трамп поделился тогда с гостем совершенно секретными разведданными. Между сенатором и президентом пробежала черная кошка. Президент не жалел сарказма в своих твитах: тут были и обвинения сенатора в некомпетентности, и насмешки над его малым ростом. Коркер отвечал взаимностью.

Следующим отказался от переизбрания сенатор от Аризоны Джефф Флейк. Он сделал это на пленарном заседании палаты, объяснив свое решение так: «Мы не должны привыкать к непристойностям в нашем диалоге, к тону, который навязывается нам сверху. Мы не должны мириться с чудовищным расколом нашей страны, с личными нападками, угрозами принципам, свободам и институтам, вопиющим неуважением к человеческому достоинству».

О своем нежелании переизбираться заявили также около двух десятков республиканцев нижней палаты.

Этот кризис отражается на электоральных песпективах партии. Особенно серьезные опасения появились после губернаторских выборов в Вирджинии и Нью-Джерси, состоявшихся в начале ноября. В обоих штатах победили демократы. Это первое крупное поражение республиканцев после президентских выборов 2016 года. Трамп и Бэннон тотчас обвинили партийный истеблишмент в том, что он висит гирей на ногах президента. О проигравшем кандидате Элде Гиллеспи президент сказал, что он расплачивается за то, что не поддержал его кандидатуру в 2016 году.

Однако опросы говорят другое. Гиллеспи получил голоса всех избирателей Трампа. Просто его электоральная база за год сильно сократилась. Так что еще неизвестно, кто у кого гиря на ногах.

Впрочем, эйфория демократов, вызванная итогами выборов в Вирджинии и Нью-Джерси, представляется преждевременной. Чтобы получить большинство в Конгрессе, демократам надо в будущем году выиграть 24 дополнительных места в нижней палате, а на сенатских выборах не проиграть ни в одном из 10 штатов, проголосовавших в 2016 году за Трампа. Пока эта задача кажется трудновыполнимой. Но маятник, быть может, и впрямь качнулся в их сторону.