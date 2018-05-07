В Иерусалиме появились указатели с надписью "Посольство США"

Агентство Reuters сообщает, что в Иерусалиме появились 7 мая по меньшей три дорожных указателя с надписью "Посольство США". Агентство отмечает, что это произошло за неделю до запланированного открытия здания дипломатической миссии. Указатели - на английском, иврите и арабском - были установлены недалеко от южного Иерусалима, у здания американского консульства, которое будет переименовано в посольство США, когда дипмиссия будет официально переведена 14 мая из Тель-Авива.

Решение президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и переместить туда посольство столкнулось с оппозицией всего мира, в том числе с возражениями ключевых союзников США в Европе.

Широко распространено мнение, что решение о переносе посольства нанесло вред усилиям США по налаживанию мира между Израилем и палестинцами, и вызвало опасения, что этот шаг может привести к возобновлению насилия. Первоначально перенос посольства был запланирован на 2019 год. Но Израиль ускорил этот процесс, сняв бюрократические барьеры для исполнения этого решения.

Нынешнее консульство США считается "промежуточным объектом". Сообщается, что предусматривется строительство постоянного посольства США в другом месте в Иерусалиме.