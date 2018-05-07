Задержанных на акции "Он нам не царь" 5 мая доставляют в суды

В Санкт-Петербурге по решению судов арестованы более 40 участников акции протеста "Он нам не царь" против четвертого президентского срока Владимира Путина, организованной сторонниками Алексея Навального 5 мая.

В воскресенье судьи вынесли 85 постановлений о штрафах, в том числе крупных - до 170 тысяч рублей, и административном аресте. На всех подсудимых ранее были составлены протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.

В отношении 25-летнего петербуржца Михаила Цакунова возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении сотрудника полиции. По версии правоохранительных органов, он выбил зуб полицейскому.Движение "Открытая Россия" опубликовала в своем телеграм-канале запись задержания Михаила Цакунова на акции "Он нам не царь" в Петербурге5 мая.

По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1600 человек. Больше всего — в Москве (719 задержанных), Петербурге (217) и Челябинске (185). Часть из них отпустили. Некоторые арестованы, другим предстоят суды. Не исключено, что против кого-то будут возбуждены уголовные дела, аналогичные "Болотному делу".​ Суд над Алексеем Навальным, который был задержан 5 мая в центре Москвы, назначен на 11 мая.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов пообещал направить запросы в правоохранительные органы, чтобы выяснить, почему так называемые казаки и члены патриотической организации "Национально-освободительное движение" участвовали в охране порядка на акциях протестав Москве 5 мая. По словам Федотова,их присутствие обострило ситуацию и привело к столкновениям людей в казачей форме с участниками акции протеста.

Накануне издание The Bell сообщало, что так называемые казаки, нападавшие на участников акции в Москве , получали финансирование московского правительства на обучение действиям по разгону митингов.