КНДР предложила новый авиамаршрут через Корейский полуостров

Северная Корея предложила новый авиамаршрут, который пройдет через Юг и Север Корейского полуострова. Об этом сообщили представители властей Южной Кореи.

На состоявшемся недавно саммите северокорейский лидер Ким Чен Ын согласился прекратить военную деятельность, направленную против Юга во всех областях, включая воздушное пространство, и возобновить обмены с Южной Кореей, которая технически остается в состоянии войны с Пхеньяном.

На этой неделе руководители авиационных агентств Организации Объединенных Наций посетят Северную Корею, чтобы обсудить просьбу Пхеньяна об открытии новых воздушных маршрутов в Южную Корею, сообщили в ООН.

Японская телекомпания NHK сообщила, что в понедельник в Пекине находились двое должностных лиц ООН, направлявшиеся в Пхеньян, где они должны обсудить безопасность полетов с Северной Кореей.

В октябре ООН осудила Северную Корею за запуск баллистических ракет, которые угрожают безопасности международной гражданской авиации.