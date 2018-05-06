КНДР обвинила США в "попытке подорвать атмосферу диалога"

Северная Корея предупредила Вашингтон, что утверждение, будто Пхеньян был вынужден сесть за стол переговоров под давлением США, рискует вернуть ситуацию в прежнее положение. Пресс-секретарь министерства иностранных дел КНДР обвинил США 6 мая в "преднамеренной провокации" в отношении Пхеньяна и в попытке подорвать нынешнюю "атмосферу диалога".

"США намеренно провоцируют КНДР в то время, когда ситуация на Корейском полуострове движется к миру и примирению", – сказал представитель пресс-службы.

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын должны встретиться в ближайшие несколько недель. Трамп заявил 4 мая, что дата и место его встречи на высшем уровне с Ким Чен Ыном определены, но отказался сообщить детали.