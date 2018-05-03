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Глава МИД КНР Ван И встретился с лидером Северной Кореи

Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел КНДР Ри Йон Хо во время встречи в Пхеньяне

Министр иностранных дел КНР Ван И встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время визита в Пхеньян. Как сообщил МИД КНР в коротком заявлении, встреча должна была "подчеркнуть значительное улучшение отношений между соседями". Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе состоявшейся в четверг встречи в Пхеньяне заявил о "твердом намерении северокорейской стороны осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова", сообщил МИД Китая.

Ранее МИД КНР сообщил в среду, что Китай "полностью поддерживает усилия Севера по развитию своей экономики после введения санкций Организации Объединенных Наций, которые сократили торговлю между двумя странами примерно на 90 процентов".

Ким Чен Ын в марте совершил визит в Пекин - первый с момента прихода к власти шесть лет назад. Затем состоялась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В этом месяце ожидается встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

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