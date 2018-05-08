Власти Тывы организовали конкурс по поиску экстремистов в сети

В Тыве местные власти объявили для жителей конкурс по поиску экстремистов в интернете. Организатор конкурса – Агентство по делам национальностей республики, финансируемое из бюджета региона. Участникам предлагают находить и фиксировать различные нарушения на порталах и в социальных сетях. Скриншоты изображений необходимо присылать конкурсной комиссии и указывать адрес ресурса. Победителю вручат диплом и три тысячи рублей, говорится на сайте организации. На сообщение обратил внимание сайт "Сибирь.Реалии".

Конкурсанты должны искать изображения фашистской символики, призывы к оскорблению по возрасту, расе, национальности, ссылки на литературу, попавшую в федеральный список экстремистских материалов, составленный российским Минюстом. Еще одним заданием является обнаружение призывов к массовым беспорядкам и несогласованным с властями мероприятиям. Участники должны будут указать место и время проведения данных акций. Работы принимают как на русском, так и на тувинском языке.

Чиновники заявляют, что таким образом они занимаются профилактикой экстремизма и пропагандируют толерантность в межнациональных и межрелигиозных отношениях. Оценивать материалы будет директор Агентства по делам национальностей Тывы Вера Лапшакова и другие сотрудники организации, представитель регионального министерства информатизации и связи, вокалистка симфонического оркестра Тувинской государственной филармонии и ведущий телеканала "Тува 24".

Агентства по делам национальностей Республики Тыва было создано в 2016 по инициативе главы республики Шолбана Кара-оола. Оно должно заниматься "вопросами гармонизации межнациональных отношений". Кроме того, ведомство поддерживает развитие казачества в регионе. По государственной программе "Укрепление гражданского единства и национально-культурного развития народов Республики Тыва на 2017–2019 годы" организация получила почти 7 миллионов рублей из федерального бюджета и чуть менее 3 миллионов из регионального на свою деятельность.

По данным Международной правозащитной организации "Агора", только за последний год в России более 400 человек были осуждены за публикации в интернете, при этом 43 из них были приговорены к реальному лишению свободы.​