В Хабаровском крае следователь угрожал школьнику обыском из-за картинки

В Комсомольске-на-Амуре несовершеннолетнего местного жителя вызвали в Следственный комитет из-за картинок и постов в социальной сети "ВКонтакте". Школьника заставили писать объяснительную и угрожали обысками дома. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

По словам подростка, его вызвали к следователю из-за поста с фотографией политического деятеля Третьего рейха Йозефа Геббельса и обвинили в экстремизме. Следователь пообещала школьнику, что вскоре к нему домой придут с обыском и "будут забирать всю технику, что у него есть – компьютер, телефон, планшет".

В начале апреля жительница Омской области Екатерина Прец опубликовала пост в социальной сети "Одноклассники" о плохом состоянии дорог в регионе. После этого ее обвинили в экстремизме, а полиция потребовала удалить запись. Теперь Прец грозит реальный уголовный срок.