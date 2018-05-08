Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Кто заплатит за прорыв?

Дмитрий Медведев на пленарном заседании Государственной думы 8 мая

Зачем Путину такой кабинет Медведева? Обещания "великих дел" и "прорыва в будущее" обсудят Владимир Милов, Андрей Свинцов, Олег Шеин

Президент России Владимир Путин 8 мая представил Думе кандидатуру премьер-министра: все того же Дмитрия Медведева.

Дмитрий Медведев вкрадчивым голосом пообещал России несмотря на "стальные грозы" настоящий прорыв в будущее, котрый "может совершить только сплоченная нация", обещал улучшение жизни и ... повышение пенсионного возраста.

Госдума дала согласие на назначение Медведева: проголосовали за 374 депутата, против - 56 , представители КПРФ и "Справедливой России".

Зачем Владимииру Путину правительство, которое много обещает, и от которого ничего хорошего эксперты не ждут? Обсуждают оппозиционный политик Владимир Милов, депутаты Госдумы РФ Андрей Свинцов (ЛДПР) и Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 8 мая в 19:05

Дмитрий Медведев и Владимир Путин в Думе 8 мая 2018 г.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин в Думе 8 мая 2018 г.

Опрос на улицах Москвы

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG