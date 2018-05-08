Кто заплатит за прорыв?

Президент России Владимир Путин 8 мая представил Думе кандидатуру премьер-министра: все того же Дмитрия Медведева.

Дмитрий Медведев вкрадчивым голосом пообещал России несмотря на "стальные грозы" настоящий прорыв в будущее, котрый "может совершить только сплоченная нация", обещал улучшение жизни и ... повышение пенсионного возраста.

Госдума дала согласие на назначение Медведева: проголосовали за 374 депутата, против - 56 , представители КПРФ и "Справедливой России".

Зачем Владимииру Путину правительство, которое много обещает, и от которого ничего хорошего эксперты не ждут? Обсуждают оппозиционный политик Владимир Милов, депутаты Госдумы РФ Андрей Свинцов (ЛДПР) и Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 8 мая в 19:05

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