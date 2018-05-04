Дело о трауре и дело о флагах: в Петербурге открывают "консервы"

Перед 5 мая, на которое в Петербурге намечен митинг сторонников Навального «Он нам не царь», в городе наблюдается повышенное внимание полиции к активистам. 3 мая был задержан волонтер петербургского штаба Навального Илья Гантворг, который одновременно является и активистом петербургского отделения движения «Весна» и «Открытая Россия». Ночь он провел в 78 отделении полиции. Задержали его за участие в акции памяти жертв пожара в торговом центре в Кемерово. Участники этой акции держали черно-белые флаги и плакаты «Петербург скорбит». Надо сказать, что Гантворг подчинился требованию полицейских и свернул флаг, кроме того, он раньше других покинул Марсово поле, где проходила акция, и не принимал участия в скандировании политических кричалок – оно началось уже после его ухода. Все это было сказано на суде, проходившем 4 мая, тем не менее, судья постановила, что Илья Гантворг должен заплатить штраф 10 000 рублей за нарушение правил публичного мероприятия и неповиновение законному распоряжению полицейского. Кроме административного штрафа Илья Гантворг получил еще и арест на 10 суток.

он приехал домой с «эскортом», который остался ждать его у подъезда

Кроме того, известный петербургский фотограф Давид Френкель рассказал, что накануне за ним и его подругой, гражданской активисткой Варей Михайловой была установлена навязчивая слежка. По его словам, все началось с того, что Варя Михайлова позвонила ему и сказала, что возле ее работы дежурит несколько подозрительных машин – возможно, ее хотят задержать, и Давид поехал к ней, чтобы заснять задержание. Он провел возле места работы Вари Михайловой несколько часов, а когда сел в машину и поехал домой, то неизвестная машина поехала за ним. Френкель кружил по городу, останавливался – и убедился, что машина преследует именно его. Так он и приехал домой с «эскортом», который остался ждать его у подъезда, и, в конце концов, Френкель решил выяснить, чего ждут эти люди. Однако, они не пожелали с ним разговаривать, тогда он вызвал полицию и написал заявление о слежке.

Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов не удивлен «превентивными мерами» полиции:

Это новая тактика, впервые испытанная на акции 28 января, по следам которой потом забрали многих людей из так называемого списка «Э»

«Все это делается для того, чтобы «обезвредить» наших ребят перед акцией, либо для того, чтобы напугать людей, заставить их не ходить на акцию. Все это меня не удивляет – скорее, удивляет, что к нам в штаб пока не приезжала полиция – ведь перед «Забастовкой избирателей» 28 января к нам раза 3 за неделю приезжала полиция, проводила обыски, изымала технику, и даже странно, что в этого раз ничего подобного не происходит. А вообще, политику Петербурга курирует вице-губернатор Серов. Есть такое понятие – «консервы» по административным делам, которые они распечатывают, когда им удобно. Это новая тактика, впервые испытанная на акции 28 января, по следам которой потом забрали многих людей из так называемого списка «Э». В этот список входили 20 человек, которые должны были сесть под административный арест перед так называемыми выборами. 28 января никого не задерживали, зато перед выборами начались массовые задержания. То есть тактика уже отработана – и если ребята из «Весны», из «Открытой России» где-то раньше стояли в пикетах, то против них можно возбудить административные дела. Тем более что все эти ребята, в основном, являются и волонтерами штаба Алексея Навального, и полиция прекрасно понимает, что они пойдут на митинг 5 мая. Кстати, мы его дважды пытались согласовать предлагали разные места, но нам под разными предлогами ни одно не согласовали. Поэтому мы и решили выходить на Дворцовую площадь – в конце концов, у нас есть 31 статья Конституции, которая позволяет нам собираться мирно и без оружия».

Так называемое «дело о флагах» – задержания на первомайских шествиях за флаги Израиля, Грузии и других государств Денис Михайлов тоже относит к превентивным мерам перед митингом «Он вам не царь». По его словам, он сам присутствовал на марше «цифрового сопротивления» 1 мая и видел, что полицейские, которые вообще-то должны просто охранять участников демонстрации и следить за порядком, явно искали любого, даже самого абсурдного повода, для того, чтобы задерживать людей. Делали они с помощью видео – выискивая «неправильные» флаги или изображения Путина.

Активист петербургского отделения движения «Весна» Тимофей Городилов считает, что задержания будут продолжаться.

нам важно было не только выразить скорбь о погибших, но и заявить о том, что необходимо выяснить, в чем дело, почему погибло столько людей

«Я с Ильей Гантваргом я хорошо знаком, он активист «Весны». Я вижу, что «Эшники» в случае с Ильей буквально не знали, к чему придраться, и им пришлось уцепиться за явно не выигрышный для них случай – за акцию памяти жертв того ужасного пожара в Кемерове. Тогда мы пришли на Марсово поле и сделали временный мемориал, зажгли свечи, возлагали цветы. И нам важно было не только выразить скорбь о погибших, но и заявить о том, что необходимо выяснить, в чем дело, почему погибло столько людей, какие дефекты имеются в российской противопожарной системе, и что в этой части нам обязательно нужны реформы. Поэтому у нас были соответствующие плакаты, с одним таким плакатом стоял в пикете Илья, и, как я понял, именно за это его 3 мая и задержали, а потом дали штраф и 10 суток. А вообще, я думаю, что этому управлению полиции нужно отчитываться в том, что они что-то делают, и вот – они теперь представят рапорт о том, что они обезвредили главных заводил. При этом никто не понимает, что люди выходят на улицу не потому, что Илья Гантворг позвонил кому-то и сказал: я вам заплачу денег за то, что вы выйдете, а потому, что люди сами хотят выйти. И от того, что пересажают активистов, митинг не исчезнет, и характер его никак не изменится».

Тимофей Городилов уверен, что сотрудники Центра «Э» и дальше будут рапортовать наверх, что они обезвредили «бузотеров». Активист подчеркивает, что такая деятельность не имеет никакого отношения к законности и соблюдению прав человека.

4 мая крымскотатарский активист Асан Мумджи был приговорен к штрафу в 20 000 рублей и 7 суткам ареста за то, что на первомайском марше держал в руках флаг США.

Активисты «Весны» опубликовали выдержку из административного дела Ильи Гантворга, к которому подшита фотография с траурного митинга на Марсовом поле. Фактически это и есть новый список центра «Э». Варя Михайлова на своей странице в Фейсбук написала: «Теперь уже окончательно известно, что ловят нас всех за то же, за что и Илью Гантварга, – за траурную акцию по Кемерово. Оперативникам спущен список из 16 активистов, я — первая в списке. Видимо, нас нужно поймать до 5 мая или до инаугурации. Атас, конечно. Позорище».