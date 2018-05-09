71-й Каннский фестиваль открылся картиной Асгара Фархади "Все знают". В этом году организаторы кинофестиваля решили привнести несколько изменений в устоявшийся за годы порядок вещей. На красной дорожке запретили селфи, прессе перестали показывать фильмы заранее перед торжественной премьерой, а открытие состоялось не в среду – как обычно – а во вторник, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Картиной открытия стал "Все знают" иранского режиссера Асгара Фархади. В 2003 году он дебютировал лентой "Танцуя в пыли", премьера которой состоялась на Московском кинофестивале. Впоследствии он получил "Золотого медведя" Берлинале и "Оскар" за "Развод Надера и Симин" (2011) и снова стал лауреатом "Оскара" за лучший зарубежный фильм в за "Коммивояжера" (2016). В Канне Фархади любят – он участвует в конкурсе в третий раз. "Все знают" снят в Испании, главные роли исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Героиня Пенелопы Крус давно живет в Аргентине и возвращается с детьми в маленький испанский город на свадьбу. Собирается вся семья, но происходит непредвиденная трагедия – старшую дочь похищают неизвестные. Следующие два с лишним часов фильм умело лавируют между мыльной оперой (всё время вскрываются тайны прошлого, в большой семье невозможно обойтись без самых строгих старых счетов по отношению друг к другу) и детективом. Но Асгару Фархади подходит испанская фактура, и этот в высшей степени наивный фильм заканчивается традиционной испанской коплой.

Международному жюри под председательством актрисы Кейт Бланшетт предстоит посмотреть ещё двадцать конкурсных картин. Вместе с ней судить будут режиссеры Андрей Звягинцев, Робер Гедигян, Дени Вильнёв, Ава Дюверней, актрисы Леа Сейду и Кристен Стюарт, актер Чанг Чен и певица Хадья Нин. Россию в конкурсе представляют "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого.