В Якутске оштрафовали организатора и участников акции 5 мая

В Якутске суд оштрафовал организатора несанкционированной акции "Он нам не царь" Анатолия Ноговицына. Гражданский активист должен будет заплатить 30 тысяч рублей. Об этом он сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалий". Его обвинили в нарушении установленного порядка проведения протестной акции. Ноговицын заявил, что не согласен с решением и намерен его оспорить.



8 и 9 мая в городском суде прошло 11 судебных заседаний, на которых рассматривали дела участников митинга и шествия. Трех активистов оправдали, семи – был выписан штраф на сумму 10 тысяч рублей. Дела четырех сторонников оппозиции должны были рассмотреть накануне, но после того как судья объявила о том, что протоколы задержания составлены неверно, молодых людей отвезли ночевать в отделение полиции.

По словам координатора регионального штаба Навального Анатолия Ноговицына, сотрудники полиции по-прежнему продолжают возбуждать административные дела на тех, кто был на митинге. Им также могут грозить штрафы и аресты.

В Якутске после акции "Он нам не царь" были задержаны 75 ее участников. Это почти все, кто пришел на митинг. Их доставили в полицию, а после отпустили. Тогда сотрудники МВД объяснили это тем, что им необходимо изучить материалы каждого в отдельности.



5 мая во многих городах России прошли протесты против четвертого президентского срока Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1597 человек. Часть из них отпустили. Некоторые арестованы, другим предстоят суды.