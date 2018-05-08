В Тюмени после акции 5 мая полиция пришла в штаб Навального

В Тюмени полицейские пришли в местный штаб оппозиционера Алексея Навального. Они составили протокол на координатора штаба Александра Куниловского за призывы участвовать в акции 5 мая. Об этом сообщается на странице активистов в социальной сети ВКонтакте.

По словам работников штаба, Куниловскому грозит до 300 тысяч рублей штрафа или арест сроком до месяца.

Участник акции 5 мая в Калуге Александр Зинов сообщил о том, что во время задержания ему сломали руку. Об этом он рассказал проекту ОВД-Инфо. По словам активиста, во время задержания полицейские повалили его на асфальт и один из них встал ему на руку. Сейчас Зинов находится в больнице.

В Якутске полицейские повторно задержали активистов, участвовавших в акции 5 мая. Сотрудники правопорядка схватили оппозиционеров, когда те направлялись в местный отдел полиции по повестке. Одна из задержанных – Сулустана Мыраан объявила голодовку, сообщает Сибирь.Реалии.

5 мая во многих городах России состоялись акции протеста "Он нам не царь" против четвертого президентского срока Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1597 человек. Часть из них отпустили. Некоторые арестованы, другим предстоят суды. Не исключено, что против кого-то будут возбуждены уголовные дела, аналогичные "Болотному делу".​