Координатора штаба Навального в Уфе арестовали на 30 суток

Суд в Уфе арестовал на 30 суток координатора местного штаба Навального Лилию Чанышеву. Поводом послужила акция "Он нам не царь" 5 мая, сообщили соратники оппозиционера.

О задержании Чанышевой стало известно накануне. В тот же день суд назначил 25 суток ареста юристу уфимского штаба Федору Телину. Его вызвали в полицию для составления протокола по итогам акции и сразу отвезли в суд.

Шествие 5 мая в Уфе прошло без согласования с городскими властями. Обжаловать отказ администрации сторонникам Навального не удалось. По заявлениям активистов, в нем приняли участие около полутора тысяч человек.

5 мая во многих городах России прошли протесты против четвертого президентского срока Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1597 человек.