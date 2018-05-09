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В Москве и других городах России проходят шествия "Бессмертного полка"

Владимир Путин на шествии "Бессмертного полка", архивное фото

В Москве и других городах России, а также в ряде стран бывшего СНГ в среду проходят шествия "Бессмертного полка", во время которых люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В акции "Бессмертный полк", как и в прошлом году, принимает участие президент России Владимир Путин. Вместе с ним идут премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич, которые ранее в среду были гостями Парада Победы на Красной площади.

В российской столице для проведения акции перекрыли несколько центральных улиц. Полиция сообщает о десятках тысяч участников шествия, которые дойдут до Красной площади.

В прошлом году в МВД Москвы заявляли, что на шествие пришло 850 тысяч человек.

Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая. Последние три года ее организацией занимается прокремлевский "Общероссийский национальный фронт".

СМИ неоднократно сообщали, что бюджетников, а также студентов и школьников принуждают участвовать в праздничных мероприятиях 9 мая, угрожая проблемами в работе и учебе.

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