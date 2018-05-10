В Киеве – акция "Они еще там" в поддержку Сенцова и Кольченко

В Киеве в четверг проходит акция "Они еще там", приуроченная к четвертой годовщине ареста осужденных в России Олега Сенцова и Александра Кольченко, сообщает сайт "Крым.Реалии".

Активисты подчеркивают, что хотят привлечь внимание всех, от кого зависит судьба Сенцова и Кольченко. Они настаивают на немедленном освобождении граждан Украины.

Российские спецслужбы задержали Олега Сенцова и Александра Кольченко в Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.

Сенцов и Кольченко признаны правозащитным движением "Мемориал" политическими заключенными. Российские власти включили их в список "террористов и экстремистов".