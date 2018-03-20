Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак передала действующему главе государства и победителю президентских выборов Владимиру Путину список из 16 человек, которых она считает политзаключенными. В этом документе среди прочих упомянут украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в 2015 году в России за якобы подготовку теракта на 20 лет лишения свободы и отбывающий наказание в Ямало-Ненецком автономном округе.

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, которая не так давно сообщила об ухудшении его здоровья, рассказала Радио Свобода, что узнала о данном списке политзаключенных из новостей. Она пока не может сказать, насколько эффективной будет инициатива Ксении Собчак, но в любом случае ее приветствует. В своем письме Олег Сенцов написал сестре, что у него крошатся зубы и выпадают волосы:

Он пытается говорить, что все нормально, и мимоходом сообщает о том, что крошатся зубы, выпадают волосы...

– В том-то и парадокс, что он вообще не жалуется, даже в этом письме, – подчеркивает Наталья Каплан. – Он пытается говорить, что все нормально, и мимоходом сообщает, что крошатся зубы, выпадают волосы. "Здоровье там теряется, хоть и очень медленно, но безвозвратно", – это прямая цитата из его письма. Климат, питание плохое, условия. Мне сложно говорить точно о причинах – я все-таки не врач. Никакой нормальной медицинской помощи там нет – откуда там, в тюрьме, нормальная медицина? Конечно, витамины и все необходимое отправлено, он получит все, что разрешено. Медицинской посылкой мы его, безусловно, обеспечим.

Наталья Каплан уточняет, что сам Олег никогда не собирался просить о помиловании, но если оно ему будет предложено, он это предложение обдумает:

– Это с ним обсуждалось давно. Тогда он сказал "подумаю". Больше мы к этому разговору не возвращались. Даже если состоится обмен, то это все равно будет оформляться через помилование. Юридически нет такого понятия, как "обмен". Это чисто политическая договоренность. Олег в Украине не забыт. Но утверждать, что украинские власти действительно прилагают много усилий для его освобождения или обмена, я, к сожалению, не могу. Мы больше года не можем добиться назначения уполномоченного по освобождению политзаключенных. У нас тут уже объединение родственников – уже больше 60. И до сих пор нет человека, ответственного за эти вопросы, – говорит Наталья Каплан.

Защитник Олега Сенцова в России Дмитрий Динзе готовит адвокатский запрос о состоянии здоровья заключенного. Об этом 20 марта он рассказал в комментарии сайту "Крым.Реалии", комментируя сообщения СМИ о том, что в колонии Сенцова якобы отравили:

"Это только Олег может сообщить родственникам, с которыми есть связь. Я таких данных предоставить не могу… Как я и говорил раньше, у него проблемы с сердцем, его начали лечить. Может, индивидуальная непереносимость лекарств... Множество может быть особенностей организма. Адвокатский запрос – это единственное, что я могу сделать", – сообщил Динзе.

Правозащитник и журналист Зоя Светова, которая активно занимается делом Олега Сенцова, приветствует инициативу Ксении Собчак, но не берется предсказать, насколько успешной она окажется:

Я не уверена, что Владимир Путин освободит всех политзаключенных из списка Собчак

– Я не уверена, что Владимир Путин освободит всех политических заключенных из списка Ксении Собчак. Хорошо было бы, чтобы хотя бы несколько человек из этого списка были помилованы Путиным или амнистированы, в общем, чтобы они вышли на свободу в результате этой инициативы. Но уверенности в том, что это произойдет, у меня нет. Все фамилии, которые есть в списке Ксении Собчак, уже давно известны и Путину, и администрации президента. И в прошлом году, и в этом году Путин еще никого не помиловал, то есть он не воспользовался своим исключительным правом на верховную милость. И я слышала, что вполне вероятно, что указ о помиловании нескольких человек должен выйти после выборов. Когда это произойдет, не могу вам сказать.

Ранее было известно, что у него проблемы с сердцем. Теперь, видимо, с иммунной системой

По словам Зои Световой, в ближайшее время она намерена обратиться к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой обратить внимание на ситуацию с Олегом Сенцовым и его ухудшающимся здоровьем:

– Я очень обеспокоена тем, что он написал своей сестре Наталье Каплан. Ранее было известно, что у него проблемы с сердцем. Теперь вот, видимо, проблемы с иммунной системой. Мне кажется, что это очень тревожный сигнал, потому что Олег Сенцов – это человек, который никогда ни на что не жалуется. Если он это написал – это сигнал SOS, который он подает оттуда, из колонии. И мне бы очень хотелось, чтобы уполномоченный по правам человека употребила свои возможности. Чтобы она сама поехала туда или послала своих сотрудников, чтобы ему была организована медицинская помощь. А в самом лучшем случае, конечно, его должны перевести поближе в Россию, поближе к его месту нахождения, поскольку он зарегистрирован в Крыму. И, вообще, по российскому закону осужденные должны отбывать наказание рядом с местом жительства. Мне кажется, что сейчас нужно бороться за это. Я понимаю, что он сам об этом просить не будет, поскольку это человек, который избрал, видимо, такую тактику – он ни о чем не просит. Но правозащитники должны об этом просить, – полагает Зоя Светова.

Олег Сенцов, который жил в Крыму и протестовал против аннексии полуострова Россией, был осужден в 2015 году по обвинению в подготовке теракта. Сам он все обвинения отрицает. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным, освободить Сенцова призывают многие известные режиссеры из разных стран мира.