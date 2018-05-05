В США в рамках "российского расследования" опросили Вексельберга

В США в рамках расследования вмешательства Кремля в американские выборы был опрошен владелец группы "Ренова", миллиардер Виктор Вексельберг. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times. По данным газеты, Вексельберга опросили около двух месяцев назад, когда его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Миллиардеру задали вопросы, содержание которых неизвестно, а также проверили его электронные устройства.

Как утверждают источники The New York Times, Вексельберга опросили в связи с тем, что он присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа, инвестировал в Банк Кипра, с которым связан нынешний министр торговли США Уилбур Росс, а в 2015 году, предположительно, виделся с Майклом Флинном, бывшим советником Трампа по национальной безопасности. О каких-либо официальных подозрениях, предъявленных Вексельбергу, не сообщается.

Телеканал CNN ранее сообщил, что спецпрокурор Роберт Мюллер допросил как минимум двух российских олигархов. Их имена не назывались. В начале апреля РБК выяснило, что во время допросов по делу о вмешательстве Кремля в американские выборы в США находились самолеты трех российских олигархов – Виктора Вексельберга, Романа Абрамовича, Михаила Прохорова.