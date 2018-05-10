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Расследования

Columbus Nova: связанная с Россией фирма наняла адвоката Трампа

Виктор Вексельберг

Политические пожертвования, семейные связи с российским миллиардером, находящимся под санкциями США, и внезапное вторжение в мир видеоигр – вот несколько причин, по которым в последние месяцы нью-йоркская инвестиционная фирма Columbus Nova оказалась в поле зрения американских медиа.

Теперь, как сообщается, к этой компании прикован интерес американского специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о предполагаемом вмешательстве России в политику США и возможных связях между соратниками президента Дональда Трампа и Россией. Телеканал CNN и газета New York Times сообщили, что в ходе расследования Мюллера были допрошены российский миллиардер Виктор Вексельберг, попавший в апреле под санкции США, и его двоюродный брат Эндрю Интратер, исполнительный директор Columbus Nova.

В Columbus Nova заявили, что ранее компанией был нанят адвокат Трампа, Майкл Коэн, у которого в прошлом месяце ФБР провело обыск. Трамп осудил этот рейд, назвав расследование Роберта Мюллера "охотой на ведьм".

Заявление компании появилось после того, как адвокат подавшей в суд на Трампа порноактрисы выпустил 8 мая документы, в которых утверждалось, что в прошлом году Columbus Nova заплатила около 500 тысяч долларов фирме, по сути контролируемой Коэном.

Вот несколько фактов о Columbus Nova, включая ее связи с Россией и Виктором Вексельбергом.

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

Columbus Nova заявила, что наняла Майкла Коэна как "бизнес-консультанта относительно потенциальных источников капитала, инвестиций в недвижимость и другие предприятия", но не указала, сколько ему платили. В фирме также отрицают, что Виктор Вексельберг "использовал Columbus Nova в качестве канала для платежей Майклу Коэну", добавив, что компания никогда не "принадлежала какой-либо иностранной организации или лицу" и "на 100 процентов принадлежит" гражданам США "с момента ее основания почти 20 лет назад".

Майкл Коэн, адвокат президента США Дональда Трампа.
Майкл Коэн, адвокат президента США Дональда Трампа.

"Ни Виктор Вексельберг, ни кто-либо еще за пределами Columbus Nova не принимал участия в решении о найме Коэна и не предоставлял финансирование для его участия", – сказали в компании. Там же добавили: "Columbus Nova сама по себе сейчас и не принадлежит ни одному иностранному юридическому лицу или физическому лицу", включая Вексельберга или компанию Renova Group, контролируемую российским миллиардером.

ПАРТНЕР ВЕКСЕЛЬБЕРГА

Columbus Nova, головной офис которой находится в Нью-Йорке, является частной компанией, основанной в 2000 году, согласно ее веб-сайту и нормативным документам США.

В декабре 2016 года компания заявила, что управляет активами на сумму более чем 15 миллиардов долларов.

Фирма также имеет тесные связи с группой компаний Renova, которая попала под санкции США в апреле. Columbus Nova заявляет, что Renova Group была ее крупнейшим клиентом, когда была первоначально сформирована под названием Renova U.S. Management. На сайте Renova Group с момента ввода против нее санкций висит объявление, что он находится в стадии разработки. Но сайт ранее указывал Columbus Nova в корпоративной структуре Renova.

В 2007 году Комиссия США по ценным бумагам и биржам назвала Columbus Nova "основанным в США филиалом группы компаний Renova, одного из крупнейших стратегических инвесторов России в металлургической, нефтяной, машиностроительной, горнодобывающей, химической, строительной, жилищно-коммунальной и финансовой сферах".

"КУЗЕН" ВЕКСЕЛЬБЕРГА

Те же самые файлы Комиссии США по ценным бумагам и биржам идентифицируют гражданина США Эндрю Интратера как "двоюродного брата Вексельберга".

Еще 9 мая сайт Columbus Nova указывал, что Эндрю Интратер – "бывший директор и нынешний член исполнительного совета группы Renova". Его биография не была доступна на веб-сайте позже в тот же день, но архивная версия страницы остается доступной.

В 2014 году Эндрю Интратер также работал в наблюдательном совете "Акадо", московской телекоммуникационной компании, принадлежащей Renova.

Эндрю Интратер не ответил на запрос об интервью по поводу деловых отношений между Columbus Nova и Майклом Коэном.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ИНАУГУРАЦИЮ ТРАМПА

В соответствии с заявлениями Федеральной избирательной комиссии США (FEC), Эндрю Интратер пожертвовал 250 тысяч долларов в инаугурационный комитет Трампа.

Он также выделил 35 тысяч долларов для комитета по сбору средств, поддерживающего кампанию Трампа, согласно заявлению FEC. В этой записи перечислены работодатели Эндрю Интратера, среди них компания Renova US Management, LLC, которая также ведет бизнес как Columbus Nova и/или Columbus Nova Technology Partners, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам от 2013 года.

Эндрю Интратер также внес 29 600 долларов в национальный комитет Республиканской партии США в июне 2017 года, согласно информации Центра ответственной политики, который отслеживает происхождение денег в политических кампаниях.

Газета New York Times и телеканал CNN сообщили, что как Виктор Вексельберг, так и Эндрю Интратер были допрошены в ходе расследования Мюллера. Но не было никаких указаний на то, что кто-то из них подозревается в нарушении закона. Закон США разрешает пожертвования в президентские инаугурационные комитеты только от граждан США или лиц, легально проживающих в стране на постоянной основе.

СДЕЛКА ПО GAWKER

Columbus Nova попала в заголовки прессы в январе 2016 года, когда заключала сделку о приобретении доли в американском интернет-таблоиде Gawker, который в то время судился с профессиональным борцом Халком Хоганом, подавшим иск в 100 миллионов долларов.

Условия сделки не разглашаются, но исполнительный директор Columbus Nova Джейсон Эпштейн назвал Gawker в то время "уникальным активом" и сказал, что инвестиционная фирма "имеет честь получить возможность" купить миноритарный пакет акций.

Gawker в конце концов проиграл суд Халку Хогану и был куплен испанской телекомпанией Univision. С тех пор веб-сайт Gawker закрыт.

ВИДЕОИГРА FALLOUT

Связи Columbus Nova с Виктором Вексельбергом и Renova также наделали шума в мире видеоигр. В соответствии с пресс-релизом, в 2015 году инвестиционная фирма приобрела разработчик видеоигр Sony Online Entertainment за неназванную сумму и переименовала компанию в DayBreak Games. В пресс-релизе Джейсон Эпштейн назвал приобретение "отличным дополнением" к существующему портфелю Columbus Nova в области технологий, медиа и развлекательных компаний.

Но DayBreak Games дистанцировалась от Columbus Nova, так как министерство финансов США в прошлом месяце наложило санкции против Виктора Вексельберга и Renova, а также других российских бизнесменов, чиновников и юридических лиц.

Новостной сайт о технологиях Ars Technica сообщил, что производитель видеоигр, по сути, был приобретен не Columbus Nova, а фирмой, полностью принадлежащей Джейсону Эпштейну.

По сообщениям, в прошлом году Columbus Nova и Джейсон Эпштейн расстались. На своем веб-сайте DayBreak Games также заявила, что "в первую очередь принадлежит" Эпштейну с февраля 2015 года.

Сайт Ars Technica отметил, что пользователь "Википедии", получивший название Daybreakpr, попытался отредактировать запись в статье о DayBreak Games, написав в примечаниях по редактированию, что производитель видеоигр "не имеет отношения к Columbus Nova". Редактирование было сделано 6 апреля, когда были объявлены новые санкции США.

Ars Technica также сообщил, что Columbus Nova цитируется в политике конфиденциальности сайта DayBreak и что предыдущий президент DayBreak сказал в интервью в мае 2015 года, что создателю видеоигр "посчастливилось найти действительно хороших инвесторов в Columbus Nova".

ДОПОЛНЕНИЕ К "ГРУППАМ НЕНАВИСТИ"

Шествие ультранационалистов в Виргинии 11 августа 2017 г.
Шествие ультранационалистов в Виргинии 11 августа 2017 г.

Газета "Вашингтон пост" провела собственное расследование и обнаружила, что Columbus Nova значится в качестве лица, подавшего заявление о регистрации нескольких сайтов, в названии которых есть alt-right – альтернативные правые, или альт-правые (эти группы – в основном сторонники превосходства белой расы, более радикальны, чем ультраправые): Alt-right.co, Alternate-right.com, Alternate-rt.com, Alt-rite.com и тому подобные. Ни один из этих сайтов в настоящее время не действует, и невозможно определить, замечает "Вашингтон пост", были ли эти сайты когда-нибудь действующими, но регистрация произошла через два дня после выступления кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в августе 2016 года, в котором она жестко раскритиковала действия ультраправых группировок.

По сведениям газеты, в качестве физического лица, подавшего запрос на регистрацию сайтов, выступил Фредерик Интратер, брат Эндрю Интратера, который работает в Columbus Nova в качестве менеджера по дизайну. Представитель Columbus Nova заявил газете "Вашингтон пост", что Фредерик не выступал от лица компании, когда регистрировал сайты, несмотря на то что писал с рабочей электронной почты и внес имя компании в регистр.

В августе 2017 года марш правых радикалов в Вирджинии закончился беспорядками, погиб один человек, около двух десятков получили ранения.

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