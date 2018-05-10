Columbus Nova: связанная с Россией фирма наняла адвоката Трампа

Политические пожертвования, семейные связи с российским миллиардером, находящимся под санкциями США, и внезапное вторжение в мир видеоигр – вот несколько причин, по которым в последние месяцы нью-йоркская инвестиционная фирма Columbus Nova оказалась в поле зрения американских медиа.

Теперь, как сообщается, к этой компании прикован интерес американского специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о предполагаемом вмешательстве России в политику США и возможных связях между соратниками президента Дональда Трампа и Россией. Телеканал CNN и газета New York Times сообщили, что в ходе расследования Мюллера были допрошены российский миллиардер Виктор Вексельберг, попавший в апреле под санкции США, и его двоюродный брат Эндрю Интратер, исполнительный директор Columbus Nova.

В Columbus Nova заявили, что ранее компанией был нанят адвокат Трампа, Майкл Коэн, у которого в прошлом месяце ФБР провело обыск. Трамп осудил этот рейд, назвав расследование Роберта Мюллера "охотой на ведьм".

Заявление компании появилось после того, как адвокат подавшей в суд на Трампа порноактрисы выпустил 8 мая документы, в которых утверждалось, что в прошлом году Columbus Nova заплатила около 500 тысяч долларов фирме, по сути контролируемой Коэном.

Вот несколько фактов о Columbus Nova, включая ее связи с Россией и Виктором Вексельбергом.

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

Columbus Nova заявила, что наняла Майкла Коэна как "бизнес-консультанта относительно потенциальных источников капитала, инвестиций в недвижимость и другие предприятия", но не указала, сколько ему платили. В фирме также отрицают, что Виктор Вексельберг "использовал Columbus Nova в качестве канала для платежей Майклу Коэну", добавив, что компания никогда не "принадлежала какой-либо иностранной организации или лицу" и "на 100 процентов принадлежит" гражданам США "с момента ее основания почти 20 лет назад".

"Ни Виктор Вексельберг, ни кто-либо еще за пределами Columbus Nova не принимал участия в решении о найме Коэна и не предоставлял финансирование для его участия", – сказали в компании. Там же добавили: "Columbus Nova сама по себе сейчас и не принадлежит ни одному иностранному юридическому лицу или физическому лицу", включая Вексельберга или компанию Renova Group, контролируемую российским миллиардером.

ПАРТНЕР ВЕКСЕЛЬБЕРГА

Columbus Nova, головной офис которой находится в Нью-Йорке, является частной компанией, основанной в 2000 году, согласно ее веб-сайту и нормативным документам США.

В декабре 2016 года компания заявила, что управляет активами на сумму более чем 15 миллиардов долларов.

Фирма также имеет тесные связи с группой компаний Renova, которая попала под санкции США в апреле. Columbus Nova заявляет, что Renova Group была ее крупнейшим клиентом, когда была первоначально сформирована под названием Renova U.S. Management. На сайте Renova Group с момента ввода против нее санкций висит объявление, что он находится в стадии разработки. Но сайт ранее указывал Columbus Nova в корпоративной структуре Renova.

В 2007 году Комиссия США по ценным бумагам и биржам назвала Columbus Nova "основанным в США филиалом группы компаний Renova, одного из крупнейших стратегических инвесторов России в металлургической, нефтяной, машиностроительной, горнодобывающей, химической, строительной, жилищно-коммунальной и финансовой сферах".

"КУЗЕН" ВЕКСЕЛЬБЕРГА

Те же самые файлы Комиссии США по ценным бумагам и биржам идентифицируют гражданина США Эндрю Интратера как "двоюродного брата Вексельберга".

Еще 9 мая сайт Columbus Nova указывал, что Эндрю Интратер – "бывший директор и нынешний член исполнительного совета группы Renova". Его биография не была доступна на веб-сайте позже в тот же день, но архивная версия страницы остается доступной.

В 2014 году Эндрю Интратер также работал в наблюдательном совете "Акадо", московской телекоммуникационной компании, принадлежащей Renova.

Эндрю Интратер не ответил на запрос об интервью по поводу деловых отношений между Columbus Nova и Майклом Коэном.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ИНАУГУРАЦИЮ ТРАМПА

В соответствии с заявлениями Федеральной избирательной комиссии США (FEC), Эндрю Интратер пожертвовал 250 тысяч долларов в инаугурационный комитет Трампа.

Он также выделил 35 тысяч долларов для комитета по сбору средств, поддерживающего кампанию Трампа, согласно заявлению FEC. В этой записи перечислены работодатели Эндрю Интратера, среди них компания Renova US Management, LLC, которая также ведет бизнес как Columbus Nova и/или Columbus Nova Technology Partners, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам от 2013 года.

Эндрю Интратер также внес 29 600 долларов в национальный комитет Республиканской партии США в июне 2017 года, согласно информации Центра ответственной политики, который отслеживает происхождение денег в политических кампаниях.

Газета New York Times и телеканал CNN сообщили, что как Виктор Вексельберг, так и Эндрю Интратер были допрошены в ходе расследования Мюллера. Но не было никаких указаний на то, что кто-то из них подозревается в нарушении закона. Закон США разрешает пожертвования в президентские инаугурационные комитеты только от граждан США или лиц, легально проживающих в стране на постоянной основе.

СДЕЛКА ПО GAWKER

Columbus Nova попала в заголовки прессы в январе 2016 года, когда заключала сделку о приобретении доли в американском интернет-таблоиде Gawker, который в то время судился с профессиональным борцом Халком Хоганом, подавшим иск в 100 миллионов долларов.

Условия сделки не разглашаются, но исполнительный директор Columbus Nova Джейсон Эпштейн назвал Gawker в то время "уникальным активом" и сказал, что инвестиционная фирма "имеет честь получить возможность" купить миноритарный пакет акций.

Gawker в конце концов проиграл суд Халку Хогану и был куплен испанской телекомпанией Univision. С тех пор веб-сайт Gawker закрыт.

ВИДЕОИГРА FALLOUT

Связи Columbus Nova с Виктором Вексельбергом и Renova также наделали шума в мире видеоигр. В соответствии с пресс-релизом, в 2015 году инвестиционная фирма приобрела разработчик видеоигр Sony Online Entertainment за неназванную сумму и переименовала компанию в DayBreak Games. В пресс-релизе Джейсон Эпштейн назвал приобретение "отличным дополнением" к существующему портфелю Columbus Nova в области технологий, медиа и развлекательных компаний.

Но DayBreak Games дистанцировалась от Columbus Nova, так как министерство финансов США в прошлом месяце наложило санкции против Виктора Вексельберга и Renova, а также других российских бизнесменов, чиновников и юридических лиц.

Новостной сайт о технологиях Ars Technica сообщил, что производитель видеоигр, по сути, был приобретен не Columbus Nova, а фирмой, полностью принадлежащей Джейсону Эпштейну.

По сообщениям, в прошлом году Columbus Nova и Джейсон Эпштейн расстались. На своем веб-сайте DayBreak Games также заявила, что "в первую очередь принадлежит" Эпштейну с февраля 2015 года.

Сайт Ars Technica отметил, что пользователь "Википедии", получивший название Daybreakpr, попытался отредактировать запись в статье о DayBreak Games, написав в примечаниях по редактированию, что производитель видеоигр "не имеет отношения к Columbus Nova". Редактирование было сделано 6 апреля, когда были объявлены новые санкции США.

Ars Technica также сообщил, что Columbus Nova цитируется в политике конфиденциальности сайта DayBreak и что предыдущий президент DayBreak сказал в интервью в мае 2015 года, что создателю видеоигр "посчастливилось найти действительно хороших инвесторов в Columbus Nova".

ДОПОЛНЕНИЕ К "ГРУППАМ НЕНАВИСТИ"

Газета "Вашингтон пост" провела собственное расследование и обнаружила, что Columbus Nova значится в качестве лица, подавшего заявление о регистрации нескольких сайтов, в названии которых есть alt-right – альтернативные правые, или альт-правые (эти группы – в основном сторонники превосходства белой расы, более радикальны, чем ультраправые): Alt-right.co, Alternate-right.com, Alternate-rt.com, Alt-rite.com и тому подобные. Ни один из этих сайтов в настоящее время не действует, и невозможно определить, замечает "Вашингтон пост", были ли эти сайты когда-нибудь действующими, но регистрация произошла через два дня после выступления кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в августе 2016 года, в котором она жестко раскритиковала действия ультраправых группировок.

По сведениям газеты, в качестве физического лица, подавшего запрос на регистрацию сайтов, выступил Фредерик Интратер, брат Эндрю Интратера, который работает в Columbus Nova в качестве менеджера по дизайну. Представитель Columbus Nova заявил газете "Вашингтон пост", что Фредерик не выступал от лица компании, когда регистрировал сайты, несмотря на то что писал с рабочей электронной почты и внес имя компании в регистр.

В августе 2017 года марш правых радикалов в Вирджинии закончился беспорядками, погиб один человек, около двух десятков получили ранения.