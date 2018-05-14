Черные внешнеполитические лебеди слетались к инаугурации стаями: души 200 вагнеровцев, посланных кремлевским поваром отжать в пустыне у бармалеев нефтяной заводик; стражи исламской революции по пути на встречу с cорока девственницами, куда их отправили израильские ракеты; Трамп и Си, серьезно продвинувшиеся в решении корейской проблемы; ракеты Javelin, поставленные в Украину несмотря на все апокалиптические предупреждения директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина; 24 распятых на сайте министерства финансов США кремлевских мальчика в олигархических трусиках; неблагодарные армяне, совершившие непозволительную мирную революцию против своих воров во власти.

Не заметить кумулятивную катастрофу российской внешней политики было невозможно, и на нее откликнулось немало экспертов. Наиболее откровенно и жестко высказался давний и последовательный критик Кремля, краткий дайджест записи в блоге которого приводится ниже.

Путинская внешняя и внутренняя политика последних лет привела к тому, что к российскому государству в мире теперь относятся как к мафиозной группировке, влияние которой необходимо нейтрализовать всеми возможными способами. Конечно, первый по значению и времени фактор, который сформировал такую ситуацию, – политика в отношении Украины. Кремль не желает признавать, что аннексия Крыма и кровопролитие в Донбассе – это вовсе не достижения, а источники серьезнейших проблем. Одновременно ситуация в Сирии, которая для России является капканом, в который она добровольно влезла. События 7 февраля в районе Дейр-эз-Зора на востоке Сирии можно считать более чем внятным предупреждением. Можно предположить, что осознание стратегического тупика стало одним из источников вдохновения для выступления Путина в Манеже в марте этого года. Однако в США рассказы российского президента о суперракетах считают полезным для них блефом.

Статус государства-мафии в глазах Запада (и не только) будет постоянно и мощно работать против России. Еще в 2015 году приглашенному на военный парад в Пекин Путину показали целые колонны военной техники, окрашенной в зимнюю маскировку. Как вы думаете, где и с кем китайцы собираются воевать в снегу? Утрата Россией международной политической субъектности, квалификация ее как государства-мафии приведет к тому, что к нашей стране будут относиться как к большой потенциально ничьей территории, богатой природными ресурсами.

Люди мейнстрима, связанные своим положением во властных и околовластных структурах, но не совсем равнодушные к судьбе своего отечества, высказывали, по существу, ту же оценку положения страны в мире, но в выражениях гораздо более округлых и щадящих самолюбие начальства. Их задачей было тактично склонить инстанцию к зондирующим переговорам с США о деэскалации напряженности, а возможно, и частичном снятии санкций. Замысел удался, и предварительную работу в поле поручили профессионалам с обширным кругом хороших знакомых и даже близких друзей в Вашингтоне. Один из них изложил не без литературного изящества исходную позицию российской стороны:

Дорогой Джон!

Пишу тебе с грустью, которую ты, вероятно, разделяешь. Отношения России и США продолжают ухудшаться день ото дня. Очередные отчаянные попытки переломить негативный тренд в наших отношениях оказались бесплодными. Ясно, что нам всем предстоят еще более тяжелые времена. Возможно – очень надолго.

Похоже, ваше давление на Москву будет только усиливаться на широком фронте или даже одновременно на нескольких фронтах – экономическом, политическом, военно-техническом, информационном. Не хочу начинать спор о том, как мы дошли до жизни такой и какая сторона виновата больше. У меня к тебе, если позволишь, другой, более актуальный вопрос.

Джон, а чем все это, с твоей точки зрения, должно в итоге закончиться? Насколько я могу судить из Москвы, никакие тактические уступки Кремля положения уже не спасут и общий вектор политики США не поменяют. Стратегическое направление избрано всерьез и надолго. Прошлогодний закон о санкциях – четкий и недвусмысленный сигнал. Джон, скажи честно, а ты бы взялся оценить региональные и глобальные риски, связанные со сменой режима в Москве? В том числе и риски непосредственно для американской безопасности и американских интересов? Как ты полагаешь: не слишком ли высокую цену придется заплатить Вашингтону за попытки изолировать Москву?

Что же с нами всеми происходит, Джон? Когда мы утратили способность к стратегическому мышлению? Этика ответственности, по Веберу, предполагает готовность предотвратить большее зло, в том числе и с помощью зла меньшего.

Виртуозная вербовка с грустью. Никакого грубого ядерного шантажа – так, легкими мазками: риски, высокая цена, мы зло меньшее по Веберу, которого мы с тобою, Джон, люди одной крови, оба читали в далекой юности…

Единственная помарка и явная натяжка в почти безупречном тексте – это его заголовок: "Чего ты хочешь, Джон?" Резкая эскалация конфронтации, начиная с 2014 года, вызвана не тем, чего хочет Джон, а как раз тем, чего не просто хочет, а настойчиво домогается силой Кремль. Официально это называется Новый миропорядок (подсознательная фрейдистская аллюзия к гитлеровскому Новому порядку). В Кремле об этом даже фильм сняли, свой маленький "Триумф воли". А в практическом плане вожделенный "Миропорядок-2018" заключается прежде всего в "Новой Ялте".

Русский человек, оказывается, унижен, когда он не может топтать своих соседей, бывших собратьев по строительству платоновского Котлована

Один известный практикующий раб на галерах назвал распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века. На мой взгляд, распад этот вызвал прежде всего крупнейшую психиатрическую катастрофу в головах людей, скромно называющих себя российской политической элитой. Если есть сегодня какая-то одна сверхидея, объединяющая ушибленных катастрофой персонажей, то это их "доминирование на постсоветском пространстве"; признание его "зоной наших привилегированных интересов"; преодоление "унижения 90-х"; восстановление в новом качестве ордынско-российско-советской империи.

Но что сегодняшняя российская "элита" может предложить своим бывшим соседям по коммунальной квартире? Ничего, кроме помпезных разговоров о своем величии, своей исторической имперской миссии, о сакральном Херсонесе. Но этот бред никому не интересен. Вороватая и бездарная, чванливая и трусливая, мечущаяся между Куршевелем и Лефортовом российская политическая "элита" никак не может понять, что она никому не нужна на постсоветском пространстве в качестве учителя жизни и центра притяжения. Но признаться себе в этом государство-мафия не может. Все свои хронические и закономерные неудачи на постсоветском пространстве оно объясняет тем, что "американка гадит", и маниакально снова и снова требует дорогого Джона заключить с ним "Новую Ялту".

Сам дорогой Джон плюнул бы и заключил. Сказал же дорогой Барак в интервью журналу Atlantic примерно следующее: "Русские хотят изнасиловать Украину гораздо больше, чем мы хотим ее защитить, и мы ничего не можем с этим поделать". Но органически не способны в Кремле понять, что проблема их геопсихологических хотелок не в американцах, а в том, что никто из соседей России никогда не пойдет покорно в их "Ялту". Потому и захлебнулась российская агрессия в Украине, потому и ушла Украина навсегда. И все постсоветское пространство ушло навсегда.

Неспособность нарциссирующей в своих фантазиях "элиты" не формально на бумаге, а внутренне психологически воспринимать всерьез независимость "братских" стран, ее поразительная глухота к возможной реакции соседей, духовная лень и имперская спесь, не позволяющие попытаться взглянуть на себя их глазами, – все эти качества вождей российской клептократии закономерно порождают цикл отчуждения и вражды на постсоветском пространстве. Сегодняшние угрозы Леонтьева и Юрьева залить кровью Армению – озвучивание "шестерками" имперских дум хозяев государства-мафии, которые те пока еще не готовы по тактическим соображениям лично артикулировать.

Безумная концепция "Русского мира" и позорно провалившаяся попытка ее практической реализации в Украине стали апофеозом четвертьвековой оргии "униженчества". Пациент дал, наконец, ответ на вопрос давно уже обеспокоенных его неадекватным поведением окружающих о природе его униженности. Русский человек, оказывается, унижен, когда он не может топтать и расчленять своих соседей, бывших собратьев по строительству платоновского Котлована. Увлеченный этим процессом, он уже не замечает, что топчет и расчленяет прежде всего свое собственное государство и его историческую перспективу. Вот что с нами на самом деле происходит, дорогой Джон.

Андрей Пионтковский – политический эксперт

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