"Большой риск эскалации". Перемирие в Донбассе, возможно, закончилось

В Донецке и Мариуполе уже неделю снова слышна ночная канонада, в Докучаевске жители ночуют в подвалах, города Донбасса снова остаются без воды. Во второй половине дня 18 апреля прекратила свою работу Донецкая фильтровальная станция, снабжающая питьевой водой 500 тысяч человек в Авдеевке (находится на подконтрольной Украине территории), Ясиноватой и северной части Донецка. На остановку станции уже отреагировали власти Украины, российская сторона и Госдепартамент США.

Прекращения огня "к дате" – рождественские, пасхальные и "школьные", к 1 сентября – считаются в Донбассе наиболее устойчивыми. Но в этом году пасхальное перемирие продлилось недолго. Все началось с того, что синхронно по периметру Донецка и Мариуполя ранним утром 11 апреля заработала артиллерия, в локальных боях со стороны так называемой ДНР были задействованы танки, полетели мины и снаряды.

По условиям Минских соглашений вся артиллерия калибра свыше 100 мм должна быть отведена от позиций. Танков и орудий крупных калибров, как правило, в распоряжении у пехотных командиров подразделений на линии соприкосновения нет, их подтягивают только по команде вышестоящего командования "в случае необходимости".

С утра набрали баклаги с водой, сейчас сниму в банкомате наличные

Реакция на события 11 апреля в Донецке была однозначная. "С утра набрали баклаги с водой, сейчас пойду сниму в банкомате наличные", – сообщил корреспонденту Радио Свобода сотрудник аппарата правительства самопровозглашенной ДНР, проживающий в Киевском районе Донецка (северная часть города, примыкает к линии соприкосновения от аэропорта до авдеевской "Промки". – РС).

На нейтральной территории между Донецком, Ясиноватой и Авдеевкой посреди поля в окружении позиций противостоящих сторон стоит Донецкая фильтровальная станция. Еще в прошлом году во время боев вокруг станции много говорили о риске химического поражения густонаселенного региона – до войны раз в квартал на станцию через Ясиноватую завозили до девяти тонн жидкого хлора для обеззараживания воды. В войну снабжение станции реагентами взяло на себя правительство Швейцарии, автомобильные колонны Красного Креста (после блокады этой части Донбасса железнодорожные перегоны не открывают даже для них) завозят почти все необходимые химикаты. Хлор последний год везут порошковый, при прямом попадании снаряда он не так опасен.

Любые бои в крайне чувствительном треугольнике Донецк – Авдеевка –Ясиноватая – эти три города вместе с Макеевкой практически сливались в полуторамиллионный мегаполис, а сейчас разделены линией соприкосновения, – десятки раз приводили к повреждениям и остановке Донецкой фильтровальной станции и прекращению подачи воды потребителям.

Нынешнее обострение началось по приказу сверху

"Боевую работу" в Донецке гражданские слышат сразу: тяжелые "бахи" артиллерии и крупнокалиберные пулеметы, начавшие синхронно по периметру города в 5.30 утра, говорят о том, что речь идет не о стихийных локальных стычках отдельных подразделений, ведущих свою местную "вендетту". Бои одновременно начались по линии сел под Мариуполем, что только добавило уверенности: нынешнее обострение пошло по приказу сверху.

Ночные бои, сообщения об убитых и раненых украинских солдатах (сепаратисты о своих потерях, как правило, не сообщают) продолжались без перерыва до 18 апреля. К Мариуполю и Донецку прибавилась канонада под Докучаевском, это уже южное направление от Донецка по дороге на Волноваху.

Как это выглядит?

"Поздно вечером 16 и в ночь на 17 апреля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) два взрыва неопределенного происхождения, восемь снарядов с запада на восток и два взрыва неопределенного происхождения, а затем в общей сложности девять взрывов неопределенного происхождения и 46 снарядов (25 с востока на запад и 12 с запада на восток) – все в 1–3 км к югу". Это строки из отчета мониторинговой миссии ОБСЕ, касающиеся исключительно участка возле Донецкой фильтрованной станции (ДФС). "С востока на запад" – это выстрелы со стороны формирований самопровозглашенных республик, "с запада на восток" – от вооруженных сил Украины.

Обычно бои идут под покровом ночи и ранним утром. Днем гражданские службы регистрируют попадания, чинят повреждения линий электропередач. Общая для двух сторон компания "Вода Донбасса" меняет персонал на нейтральной полосе между позициями – на ДФС. Автобус с сотрудниками компании уже попадал под обстрел 12 апреля, а днем 17-го там были ранены пять человек.

Это не попадание "шального" снаряда, а охота конкретно за этой колонной машин

Расследование мониторинговой миссии ОБСЕ показывает, что, во-первых, у всех пострадавших осколочные ранения, то есть был взрыв рядом с автобусом. Во-вторых, в задней части автобуса и на одном из поручней есть след от попадания пули калибра 5,45. Все вместе это говорит в пользу версии, что это не было попадание "шального" снаряда, а шла охота конкретно за этой колонной машин. Компания "Вода Донбасса" контролирует канал Северский Донец – Донбасс, снабжает водой все территории, как подконтрольные, так и неподконтрольные Украине, но большинство персонала и, что важнее, дирекция находится в Донецке, на территории самопровозглашенной ДНР. Во вторник руководство "Воды Донбасса" заявило об эвакуации персонала и прекращении работы Донецкой фильтровальной станции. Пока на пять дней. Донецк столкнется с дефицитом воды и ее почасовой подачей в отдельных районах, Ясиноватая и Авдеевка останутся без воды совсем.

Украинское Министерство по делам оккупированных территорий сообщило, что остатки воды в сети направлены в резервуары Авдеевки, а с субботы воду начнут развозить по городу специальные машины. В Авдеевке живет около 30 тысяч человек. Напротив, через линию фронта, в контролируемой сепаратистами Ясиноватой, – около 25 тысяч.

На линии соприкосновения – редкая цепочка пехотных позиций, однако в тылах – серьезные "кулаки" из артиллерии и танков

Накануне обострения бывший секретарь совета безопасности так называемой ДНР Александр Ходаковский, который за последний год вернул влияние на подразделения, составленные из бойцов бывшей бригады "Восток", разместил в сети ролик. 2 апреля он проехался от Шахтерской площади Донецка до линии фронта на автомобиле с оператором за 12 минут. Вдоль линии соприкосновения свободно ездит редкий транспорт, ни одного блокпоста до первой позиции бойцов Ходаковского не осталось.

Однако за годы войны стороны хорошо изучили возможности друг друга. Со стороны сепаратистов мощное наступление, скорее всего, невозможно: по большинству оценок наблюдателей в регионе, им для этого банально не хватает сил. Со стороны Украины оно тоже, судя про всему, не готовится – нет политического решения. На линии соприкосновения – редкая цепочка пехотных позиций, однако в тылах – серьезные "кулаки" из артиллерии и танков.

В Минской переговорной группе очевидный тупик по всем позициям – от обмена пленными до вопросов безопасности и восстановления сети мобильной связи "Водафон" в Донецке. Российские офицеры покинули Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) еще в декабре 2017 года. Мониторинговая миссия ОБСЕ почти каждый день сообщает об обстрелах своих беспилотников и недопуске наблюдателей в неподконтрольные украинским властям районы практически в ежедневном режиме. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик констатирует "большой риск дальнейшей эскалации". Возможно, Донбасс на пороге большого обострения, которое на фоне событий в Сирии пока не замечает остальной мир.