В Тбилиси протестующие требуют объяснений от властей

В Тбилиси несколько тысяч человек собрались 12 мая у здания парламента Грузии, осуждая действия полиции в ночных клубах и требуя объяснений произошедшего от властей, заявляющих о борьбе с наркоторговлей.



Спецоперация проводилась в ночь на субботу в двух популярных клубах – Bassiani и Gallery. По данным МВД Грузии, в клубах были задержаны восемь подозреваемых в наркоторговле. Активисты движения "Белый шум", которое выступает за реформу политики в области наркотиков, утверждает, что только в клубе Bassiani были задержаны 60 человек, местонахождение которых неизвестно.

У клубов собрались десятки молодых людей, недовольных полицейской операцией. Разгневанные горожане вышли протестовать и к зданию парламента.

Участники акции требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, а также наказания всех, кто несет ответственность за жёсткое проведение ночной операции в тбилисских клубах.