Трамп поблагодарил КНДР за обещание уничтожить ядерный полигон

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Северную Корею за ее "милостивый жест" после того, как Пхеньян пообещал уничтожить свой ядерный полигон накануне встречи на высшем уровне между Трампом и Ким Чен Ыном.

"Северная Корея объявила, что в этом месяце они демонтируют ядерный полигон в преддверии большой встречи на высшем уровне 12 июня", - написал Трамп 12 мая в Твиттере. "Спасибо, очень умный и милостивый жест!"

Государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК ранее в тот же день сообщило, что Пхеньян намерен демонтировать ядерный испытательный полигон в течение ближайших двух недель.

"Церемония демонтажа ядерного полигона запланирована на 23-25 мая в зависимости от погодных условий", - приводит агентство ЦТАК заявление министерства иностранных дел КНДР. ЦТАК сообщает, что демонтаж полигона предусматривает уничтожение туннелей, блокировку входов и удаление наблюдательных объектов, а также постов безопасности и исследовательских зданий. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил 11 мая, что Вашингтон предоставит экономическую помощь КНДР - этому "государству-отшельнику", если Северная Корея откажется от ядерного оружия.