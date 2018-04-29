Люди-амфибии, вонючий Уран и идейная сперма

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено

Уильям Гибсон

1. В Индонезии, Малайзии и на Филиппинах живут удивительные люди-амфибии — народ баджао, представителей которого прозвали «морскими цыганами». Большую часть своей жизни они проводят в море, на своих лодках-домах, и пристают к берегу в основном для торговли. Баджао промышляют сбором трепангов, обитающих на морском дне съедобных беспозвоночных, и поэтому все они отличные ныряльщики. Баджао могут нырять без акваланга на 60-70 метров (рекорд — 79) и проводить под водой около 3 минут. Как им это удаётся, всегда было загадкой, но эта загадка, наконец, разгадана, по крайней мере частично. Группа датских, нидерландских и американских исследователей обнаружила, что «морские цыгане» генетически отличаются от обычных людей: их селезенка примерно в полтора раза больше — причем даже у тех баджао, которые ни разу в жизни не ныряли. Селезенка — орган, в котором хранятся красные кровяные тельца. Когда человек погружается под воду, селезенка отдает эти красные тельца в кровь, насыщая таким образом кровь кислородом. Тот же самый механизм помогает подолгу находиться под водой, например, тюленям. Кроме того ученые нашли у баджао ген, отвечающий за высокий уровень гормона, ускоряющего метаболизм, и другой ген, отвечающий за физиологический механизм, который в трудных физических условиях вызывает отлив крови от конечностей и прилив её к мозгу, сердцу и легким. Ешё один специфический ген баджао, найденный учеными, предотвращает накапливание в крови двуокиси углерода.

2. Британские ученые тем временем обнаружили, что на Уране чудовищно воняет. Астрофизики из Оксфордского университета выяснили, что облака на этой планете состоит из сероводорода. Это отличает Уран от Юпитера и Сатурна, которые, правда, тоже не благоухают — в их атмосфере очень много аммиака.

3. Индия вышла из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения FGFA на основе планера Су-57 и будет разрабатывать истребитель пятого поколения сама. Согласно заявлению руководства индийских ВВС, Су-57 не соответствует современным военным требованиям. Для России это означает, что серийное производство Су-57, которое во многом зависело от индийских денег, придется, вероятно, отложить. Выход из проекта FGFA — далеко не первый отказ Индии от военного сотрудничества с Россией за последние годы. Индийцы постепенно переходят с российского оружия на западное. Иностранные комментаторы считают, что это связано со слишком тесными военными связями России с Китаем. Отношения Китая и Индии за последние годы очень обострились, у стран есть нерешенные территориальные споры, пограничные конфликты между ними происходят чуть ли не каждый месяц. Многие индийские военно-политические аналитики заявляют, что война со всё более агрессивным восточным соседом фактически неизбежна и является делом времени. В такой ситуации Индия не может доверять России, поставляющей Китаю военные технологии и проводящей с ним совместные учения, и всё больше разворачивается на Запад. В ноябре 2017 года Индия заключила с Японией, Австралией и США неформальное соглашение, направленное на противостояние возможной китайской угрозе, которое многие считают первым шагом к азиатскому аналогу НАТО. США, чьи отношения с Китаем тоже становятся всё более напряженными, с радостью предлагают Индии партнерство и даже с недавнего времени в официальных документах переименовали Азиатско-Тихоокеанский регион в Индо-Тихоокеанский.

4. В Китае придумали новый способ борьбы с любителями пробежаться через улицу на красный свет: на переходах устанавливают специальные автоматы, которые рисуют перед нарушителем предупредительный лазерный барьер, да ещё и обрызгивают его водой:



5. В Америке женщина, играя в Pokemon Go, обнаружила в парке 83-летнего старика с деменцией, который за сутки до того потерялся в соседнем штате. Старик, к счастью, был жив. Вот вам и реальная польза от компьютерных игр.

6. Все, наверное, слышали про Большое тихоокеанское мусорное пятно — гигантский «континент» из пластика и другого мусора, согнанного в северную часть Тихого океана течениями. Вероятно, скоро это пятно исчезнет или, по крайней мере, станет поменьше. Голландская некоммерческая организация Ocean Cleanup в уже в ближайшие недели начнет сбор плавающего в океане мусора с помощью 60 специальных мусоросборников, каждый из которых достигает более 1,5 километров в длину. Рыбе это не грозит — она будет проплывать под мусоросборниками. Раз в полтора-два месяца на место их работы будут приплывать специальные корабли, чтобы отвезти собранный пластик и другие отходы на берег для переработки. Проект готовился много лет, автор идеи Бойан Слат бросил ради него свой колледж и собрал первые деньги — 2.2 миллиона долларов — с помощью краудфандинга, остальные деньги получены от инвесторов.

7. Прощайте, вегетарианский бургер и соевое молоко! По крайней мере во Франции. Французские парламентарии решили, что с них хватит этих американских вегетарианских штучек и пора положить конец издевательствам над едой. Новый закон, принятый Национальным собранием, запрещает под угрозой штрафа называть растительные продукты словами, традиционно связанными с продуктами животного происхождения, такими, как «стейк», «колбаса», «бекон» и т. д.

8. От китайских доноров спермы теперь требуется не только хорошее физическое здоровье, но и высокая идейность. Согласно новой инструкции, доноры должны быть законопослушными, политически благонадежными и верными социалистической родине и делу коммунистической партии. Правда, сдавать специальный экзамен на политическую благонадежность доноров спермы в Китае пока что не заставляют, достаточно их честного слова.

9. Обезьяны не обладают авторскими правами. Так решил американский суд, завершив тяжбу между человеком и макакой, которая длилась три года. В 2011 британский фотограф Дэвид Слейтер, путешествуя по Индонезии, снимал обезьян и на минуту оставил свою стоящую на штативе камеру без присмотра. Макака, воспользовавшись проводным пультом дистанционного управления, сделала селфи, которое Слейтер включил в фотоальбом о своих путешествиях. Фото стало сверхпопулярным, у обезьяны появилась куча поклонников и собственное имя — Наруто. В 2015 организация защиты животных PETA, известная скандальными акциями, подала на Слейтера в суд от имени Наруто, утверждая, что он не имеет право публиковать её фото и получать за него деньги, поскольку копирайт на него принадлежит макаке. PETA потребовала, чтобы права на селфи передали в управление ей как представителю интересов Наруто, для использования полученных денег на благо макаки. И вот теперь суд окончательно отказал ей в этом требовании, постановив, что, во-первых, американское законодательство не допускает наличия у животных авторских прав, а во-вторых, у руководства PETA нет никаких оснований представлять обезьяну в суде, поскольку они ей не друзья, не родственники и даже не знакомы с ней лично. В вердикте отдельно упоминается цинизм организации, которая, заявляя, что она выступает против использования животных в собственных корыстных целях, сама ровно этим и занимается.

10. И о везении: американца Дилана Маквильямса, который чудом выжил после нападения медведя в Колорадо (медведь схватил его зубами за голову и протащил несколько метров) в июле 2017 года, в апреле 2018-го укусила акула, когда он купался на Гавайях. Вероятность стать жертвой нападения медведя, гуляя по лесу, составляет приблизительно 1 к 2 миллионам, вероятность стать жертвой нападения акулы при купании — приблизительно 1 к 11.5 миллионам. Но и это ещё не всё — журналисты выяснили, что 3,5 года назад Маквильямса укусила гремучая змея. Вероятность быть укушенным ядовитой змеей в США, правда, повыше, чем вероятность стать жертвой нападения медведя или акулы — 1 к 100 тысячам.