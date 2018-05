Бесплатные путешествия, безопасный реактор и лекарство от оспы

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено

Уильям Гибсон

1. ЕС с начала лета будет бесплатно раздавать своим 18-летним гражданам железнодорожные билеты Interrail, позволяющие бесплатно ездить по 4 странам Евросоюза в течение 30 дней. Программа под названием DiscoverEU направлена на борьбу с национальными предрассудками. В этом году будет роздано только 15 тысяч билетов, которые распределят между странами пропорционально их населению. Юноши и девушки, желающие получить бесплатный билет, должны зарегистрироваться на специальном сайте и ответить на несколько вопросов по истории и культуре Европы. В следующем году таких билетов должно стать уже 30 тысяч, а со следующего десятилетия бюджет программы планируют увеличить на порядок, чтобы в перспективе ей могли воспользоваться все европейцы, достигшие 18-летнего возраста. Программа Interrail, позволяющая европейской молодежи путешествовать по Евросоюзу со значительной скидкой, существует с 1972 года, но до сих пор за все билеты Interrail нужно было платить.

2. Оспу на Земле полностью уничтожили в 1977 году с помощью глобальной вакцинации. Но всё это время ученые продолжали работать над лекарством от оспы из-за опасений, что хранящиеся в лабораториях образцы вируса могут попасть к террористам — что может быть особенно опасно, потому что с конца 70-х прививки против оспы прекратились. Теперь это лекарство наконец создано — тековиримат, или TPOXX, не даёт вызывающему оспу вирусу размножаться и заражать новые клетки. Ожидается, что FDA — американский правительственный орган, регулирующий оборот лекарств — официально одобрит тековиримат до конца лета, но на американских правительственных стратегических складах уже хранится 2 миллиона доз этого лекарства.

3. Никола подаёт в суд на Теслу. Американский стартап Nikola, занимающийся производством экологических грузовиков, ездящих на водородных топливных элементах, подал иск к компании Tesla. Nikola утверждает, что Tesla скопировала ключевые элементы дизайна грузовика Nikola One, включая устройство двери, панорамное ветровое стекло без перегородок и общий дизайн кабины, и требует от компании Илона Маска 2 миллиарда долларов за нарушение своих патентов. Дизайн Nikola One был опубликован в мае 2016-го, сам грузовик был представлен публике в декабре того же года. А в апреле следующего года Маск опубликовал первые наброски дизайна грузовика Tesla Semi. Руководство Nikola утверждает, что примерно за полгода до этого Tesla пыталась переманить к себе на работу их главного конструктора. Представитель Tesla назвал обвинения в нарушении патентов «патентованной ерундой». Буквально на следующий день заявления о иске крупнейший в мире производитель пива, компания Anheuser-Busch, объявила, что купит у Nikola One 800 грузовиков.

4. Боитесь, что Гугль и Фейсбук собирают ваши персональные данные в интернете? Это ещё что. Китайцы теперь собирают персональные данные прямо из головы. В головные уборы рабочих, шоферов, военных и т.д. вставляют специальный прибор, который постоянно сканирует мозговые волны и отправляет их на сервер, обрабатывающий их помощью программ искусственного интеллекта, чтобы вычислить, в какие моменты и при каких обстоятельствах люди находятся в раздражении и депрессии, а в какие, наоборот, хорошо себя чувствуют, и на этом основании выдаёт рекомендации по уменьшению или увеличению рабочей нагрузки на каждого конкретного человека. Подобные технологии существуют и на Западе, но там они являются экспериментальными и применяются в основном при тренировках спортсменов, сугубо добровольно. В Китае же подобное сканирование в последнее время применяется принудительно и в гигантском масштабе.



5. А вот и следующий шаг на пути к мозговому контролю. Ученые из университета Беркли в Калифорнии создали голографический мозговой модулятор, который может включать и выключать индивидуальные нейроны. Технология пока находится в зачаточной стадии, но ученые считают, что в будущем с её помощью будет возможно стирать воспоминания и, наоборот, заставлять человека видеть и слышать то, чего на самом деле не происходит. Кроме контроля сознания, у неё могут быть и более приятные перспективы — например, она позволит передавать изображение с камеры или звук с микрофона напрямую в мозг, возвращая зрение и слух людям, которые их лишены.

6. Пока все нервно следили за ядерными программами Ирана и Северной Кореи, Пакистан потихоньку накопил огромные запасы плутония и обогащенного урана и уже в самое ближайшее время может стать страной с третьим по величине ядерным арсеналом в мире. В данный момент у Пакистана есть только 140-150 ядерных боеголовок, но накопленных запасов урана и плутония хватит на то, чтобы произвести ещё примерно 250 стратегических или 450 тактических боеголовок, то есть довести их количество до 400-600, что позволит ему обогнать Францию, Китай и Великобританию — страны с 3-м, 4-м и 5-м по величине запасом ядерного оружия в мире. Наблюдатели в этой связи боятся даже столько не возможного ядерного конфликта Пакистана с Индией, сколько утраты контроля над боеголовками в стране, которая славится коррупцией, нестабильностью и тесными связями с многочисленными фундаменталистскими группировками, а также попадания ядерного оружия в руки террористов.

7. Одной из главных проблем современной науки является то, что научные журналы, так же, как и обычные, предпочитают сенсационные материалы. Ученым всё труднее становится публиковать результаты исследований, в ходе которых тестируемая гипотеза не подтвердилась, или, наоборот, работы, которые экспериментально подтверждают теорию, и так являющуюся общепринятой. При этом, как всем известно, отрицательный результат — это тоже результат, и общеизвестные вроде бы истины тоже нуждаются в проверке. В результате такой избирательности страдает научное знание, и многим сенсационным «открытиям» нельзя доверять: поскольку журналы не любят принимать к публикации негативные и повторные результаты, у ученых исчезает мотивация делать совершенно необходимую в науке вещь — проверять сенсационные открытия коллег на наличие возможных ошибок. О том, что эта проблема является очень серьезной, в научном сообществе говорят много лет, но только теперь нашлись люди, которые перешли от слов к делу — правда, касается это пока что только экономистов. Новый научный журнал SURE, название которого расшифровывается как The Series of Unsurprising Results in Economics (периодическое издание неудивительных результатов в экономике), будет принимать научные работы высокого качества, отвергнутые в других журналах из-за их неоригинальности и отсутствия громких результатов. «Наконец-то, - радуются исследователи, - крайне необходимые для развития науки работы, собирающие сегодня пыль в ящиках, будут опубликованы!»

8. Основанная Биллом Гейтсом компания TerraPower работает над безопасным и почти что безотходным ядерным реактором нового типа, который, по утверждению миллиардера, сможет обеспечить энергией население всей нашей планеты. Точнее, тип реактора не новый — он был предложен ещё в начале 90-х американским астрофизиком Лоуэлом Вудом и отцом водородной бомбы Эдвардом Теллером. Принципиальной его особенностью является использование в качестве охладителя не сжатой воды, а жидкого натрия, что в разы снижает опасность взрыва реактора, в разы увеличивает его КПД и не создаёт в процессе реакции обогащенного урана, пригодного для создания ядерного оружия.

9. США отправили официальную жалобу Китаю в связи с тем, что два пилота на американской военной базе в Джибути пострадали от китайских лазеров. Китай не так давно открыл в Джибути свою первую военно-морскую базу за рубежом. Американскую и китайскую базы разделяет всего 10 километров, и Пентагон утверждает, что китайские военные светят военными лазерами на американские самолёты и вертолёты при их взлёте и посадке. Только за последние недели, по словам американских пилотов, было около 10 подобных инцидентов. Китайское министерство обороны всё отрицает, но китайские военные эксперты говорят, что лазерные установки действительно могут использоваться на базе в Джибути для отпугивания птиц или нейтрализации дронов.

10. Иммиграционное агентство Новой Зеландии убрало профессию «секс-работница» из списка требующихся в стране высококвалифицированных специалистов. До этого в списке значилось, что секс-работница или девушка эскорта является высококвалифицированным специалистом, если имеет диплом этой профессии или как минимум трёхлетний опыт работы и зарабатывает не менее 36.44 новозеландских долларов в час. Профессия проститутки стала легальной в Новой Зеландии в 2003, но иммиграционное агентство утверждает, что это занятие не даёт и никогда не давало права на вид на жительство и попало в список по ошибке, в результате копи-пейста из общего реестра разрешенных в стране профессий.