СМИ: проекты Eni и "Роснефти" под угрозой срыва из-за санкций США

Работа совместных предприятий "Роснефти" и итальянской комапнии Eni на шельфах в Черном и Баренцевом морях фактически остановлена из-за санкций США. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. На эти проекты компании уже потратили 270 миллионов долларов.

В "Роснефти" опровергли сообщение о проблемах с итальянской нефтяной компанией.

О том, что Eni заморозила проект с "Роснефтью" на шельфе Черного моря, источники РБК сообщали в конце марта. Однако в середине апреля глава итальянской компании Клаудио Дескальци заявил агентству Reuters, что Eni продолжает работать с "Роснефтью" и будет бурить скважины в Баренцевом море.

1 марта о выходе из совместных предприятий с "Роснефтью" по разработке российского шельфа Черного моря и Арктики объявила американская ExxonMobil.. У корпорации был ряд совместных проектов с "Роснефтью", санкции принесли ей большие убытки.