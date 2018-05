Итало-германская альтернатива: только самое черное

Хедлайнеры шестьдесят девятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыкант-авангардист из Италии Техо Теардо и немецкий исполнитель в стиле "индастриал" Бликса Баргельд. На сей раз рок-критик Артемий Троицкий решил рассказать нам о том, как смешение двух совсем разных музыкальных направлений порождает новую альтернативу.

Бликса Баргельд из этого тандема человек более известный, поскольку он основатель, лидер и вокалист-гитарист знаменитой германской индустриальной рок-группы Einstürzende Neubauten, которая много раз и в Россию, в том числе, приезжала на гастроли. Он же в течение долго времени – я уже даже боюсь сказать сколько, наверное, лет двадцать, с середины 1980-х по середину нулевых, – играл с Ником Кейвом в его группе Bad Seeds, играл на гитаре и подпевал. А также участвовал в различных других проектах, играл в кино и так далее. В общем, Баргельд – популярнейший деятель немецкой и вообще европейской альтернативной музыки. А Техо Теардо в последние годы стал постоянным партнером Баргельда по звукозаписи.

Первый альбом дуэта Техо Теардо и Бликсы Баргельда вышел в 2013 году, называется он Still Smiling, "По-прежнему улыбаюсь". Давайте вспомним эту запись – кстати, прекраснейшая пластинка! – познакомимся с композицией Come Up And See Me, "Подойди и посмотри на меня". В этом дуэте Бликса почти всегда поет, а также является автором большинства текстов – на немецком и английском языках, а Техо Теардо в основном ответственен за музыку и аранжировку.

После альбома Still Smiling дуэт выпустил ипишку под названием Spring, это было в 2015 году, а затем и второй свой альбом. Альбом называется Nerissimo: это уже по-итальянски, и означает "Самое черное". Представлю трек Ich bin dabei; поет Бликса Баргельд на немецком языке, в переводе – "Я там".

Бликса Баргельд 1959 года рождения, то есть ему сейчас 59 лет, и появился он на свет в Западном Берлине. Теардо немного моложе, он родился в Риме, где до сих пор и живет, в 1966 году. Играл в нескольких итальянских авангардных группах, в частности, в группе Meathead, а потом перешел на сольную, преимущественно композиторскую работу. Сочинил музыку для нескольких фильмов и театральных постановок. Еще один трек с альбома Nerissimo называется The Beast, "Зверь".

Недавно Теардо и Баргелд записали еще один мини-альбом, Fall – руки до которого у меня, правда, еще не дошли – так что пока расскажу о сольном проекте итальянского музыканта. Это театральная музыка для спектакля Ballyturk по пьесе Энды Уолш, пьеса называется Just Maybe.

​Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 69):

1. Hugo Race & Fatalists (Australia/Italy). We Were Always Young, LP 24 Hours to Nowhere

2. Nomfusi (South Africa). Don't Play That Game, LP Africa Day

3. Spiral Stairs (USA). No Comparison, LP Doris and the Daggers

4. Clarinet Factory (Czechia/Belgium). Hikari, LP Meadows

5. Teho Teardo & Blixa Bargeld (Italy/Germany). Come up and See me, LP Still Smiling

6. Teho Teardo & Blixa Bargeld (Italy/Germany). Ich bin dabei, LP Negrissimo

7. Teho Teardo & Blixa Bargeld (Italy/Germany). The Beast, LP Negrissimo

8. Teho Teardo (Italy).Just Maybe, LP Ballyturk

9. Super Besse (Республика Беларусь). "Предложение", LP La nuit

10. Lily (Japan). Bye Bye Session Band. LP Lovin' Mighty Fire: Nippon Funk Soul Disco 1973-1983

11. Miyako Chaki (Japan). Maboroshi no hito, LP Lovin' Mighty Fire: Nippon Funk Soul Disco 1973-1983

12. Real Estate (USA). Time, LP Ii Mind

13. Beyond The Wizards Sleeve ft. Jane Weaver (UK). Creation, LP The Soft Bounce