"Мастерская Моники": дары Сафо и других

Хедлайнеры шестьдесят восьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – участники немецкого музыкального проекта Monika Werstatt, "Мастерская Моники". На сей раз рок-критик Артемий Троицкий решил рассказать нам о творчестве необычайно творческих женщин, творчески работающих в мастерской музыкального творчества.

Monika – это также название берлинской фирмы грамзаписи (ну, Monika Enterprise). Всю эту "Монику", а также "мастерскую" соорудила женщина по имени Гудрун Гут. Гудрун – один из лидеров немецкой альтернативной музыки, видная феминистка и общественный деятель. Началась ее карьера в 1980 году, одновременно с легендарными музыкальными экспериментаторами из Einstürzende Neubauten. Тогда в Западном Берлине возникла группа из трех отчаянных девушек под названием Malaria! Они причисляли себя к богемному движению "Гениальные дилетанты", которое, в свою очередь, вливалось в течение "Новая немецкая волна".

Группа Malaria! была одним из лидеров этого движения, и уж, во всяком случае, лидером его женской фракции. Гудрун Гут, которой в минувшем году исполнилось 60, в качестве фронтвумен Malaria! сочиняла очень шумные панк-песни и солировала. Потом Malaria! распалась, и ровно 20 лет тому назад Гудрун Гут основала студию грамзаписи, которая тоже приобрела отчетливо феминистский характер, записываются там только женщины. "В альтернативном роке только девушки", так сказать... И вот к двадцатилетию лейбла вышел альбом под названием Monika Werstatt, с подзаголовком "Монике 20 лет". Эта музыкальная мастерская обустроена в деревне под названием Уккермарк, это неподалеку от Берлина. Выступает Гудрун и ее подруги, клиенты фирмы грамзаписи, с песнями, которые были записаны во время работы "мастерской". Начнем с наставницы творческого объединения, самой Гудрун Гут: ее песня называется Repetition. Вот фрагмент:

Теперь представлю вам довольно известную финскую артистку, записавшую уже семь альбомов. Она из Хельсинки, зовут ее Мерья Кокконен, артистический псевдоним Islaja. В мастерской Моники она записала короткую, но изящную вещичку под названием Sappho's Gifts, то есть "Дары Сафо". Слушайте ее в звуковой версии программы, а здесь – несколько других ярких выступлений певицы.

Следующая исполнительница – Даниэлле ди Пиччиотто, она итальянка из Америки, давно проживает в Германии, замужем за известным немецким музыкантом Александром Хакке. Это крайне разносторонняя особа: мало того что она музыкант, певица, но еще и автор идеи знаменитого берлинского лав-парада, основательница большого количества всяких клубов, она диджей, работник культуры широкого профиля. Для альбома Monika Werstatt ди Пиччиотто записала песню Desert Fruit, "Пустынный фрукт".

А вот самая известная из исполнительниц, которые приняли участие в записи юбилейного альбома Гудрун Гут, – немка Барбара Моргенштерн. Ей 47 лет, начиная с конца 90-х годов она выпустила около десятка пластинок. Моргенштерн сочиняет музыку, играет на клавишных инструментах и негромко поет. Ее трек для Monika Werstatt называется Grow. Клип этой песни прекрасно иллюстрирует атмосферу творчества, царившую в мастерской Гудрун во время записи альбома.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 68):

1. Benjamin Biolay (France). Happy Hour, LP Volver

2. Cherry Glazerr (USA). Moon Dust, LP Apocalipstick

3. Sergej Čas (Slovenia). Važno, da nekdo spi, LP Kozmonavt

4. Alison Moyet (UK). I germinate, LP Other

5. Gudrun Gut (Germany). Repetition, LP Monika Werstatt

6. Islaja (Finland). Sappho's Gifts, LP Monika Werstatt

7. Danielle di Picciotto (USA/Germany). Desert Fruit, LP Monika Werstatt

8. Barbara Morgenstern (Germany). Grow, LP Monika Werstatt

9. Nikolett Pankovits (Hungary/USA). Stop for a Moment, LP Magia

10. Preoccupations (Canada). Degraded, LP Preoccupations

11. Jessica Says (Australia). Fairest of them All, LP Do with me What U Will

12. Vando Suvanto (Finland). Mirror Mirror, LP Elama on Ihanaa

13. Herva (Italy). Cops Twerk, LP Hyper Flux