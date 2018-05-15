Нидерланды отказываются от продукции "Лаборатории Касперского"

Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от использования программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо голландского министра безопасности и юстиции Фердинанда Грапперхауса, адресованного парламенту страны.

Это сделано в качестве "меры предосторожности" из-за российской "программы кибератак", которая нацелена, среди прочего, на Нидерланды и их интересы, говорится в документе. Кроме того, "Лаборатория Касперского", чья штаб-квартира расположена в Москве, является субъектом российского законодательства, и компанию могут обязать подчиниться интересам российских властей, отметил Грапперхаус. Конкретных нарушений со стороны "Лаборатории Касперского" власти Нидерландов не выявили, но исключать этого нельзя, подчеркивается в письме.

Ранее от продукции "Лаборатории Касперского" отказались правительства США, Великобритании, Литвы и Украины из-за подозрений в том, что производитель антивирусного программного обеспечения может быть использован Кремлем в качестве инструмента шпионажа. "Лаборатория Касперского" сотрудничество с Кремлем и российскими спецслужбами отрицает.