Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Нидерланды отказываются от продукции "Лаборатории Касперского"

Логотип "Лаборатории Касперского"

Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от использования программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо голландского министра безопасности и юстиции Фердинанда Грапперхауса, адресованного парламенту страны.

Это сделано в качестве "меры предосторожности" из-за российской "программы кибератак", которая нацелена, среди прочего, на Нидерланды и их интересы, говорится в документе. Кроме того, "Лаборатория Касперского", чья штаб-квартира расположена в Москве, является субъектом российского законодательства, и компанию могут обязать подчиниться интересам российских властей, отметил Грапперхаус. Конкретных нарушений со стороны "Лаборатории Касперского" власти Нидерландов не выявили, но исключать этого нельзя, подчеркивается в письме.

Ранее от продукции "Лаборатории Касперского" отказались правительства США, Великобритании, Литвы и Украины из-за подозрений в том, что производитель антивирусного программного обеспечения может быть использован Кремлем в качестве инструмента шпионажа. "Лаборатория Касперского" сотрудничество с Кремлем и российскими спецслужбами отрицает.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG