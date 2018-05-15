Тихон Второй. Рунет о возможном преемнике патриарха Кирилла

Пока общественность обсуждала судьбу Виталия Мутко и Алексея Кудрина, по-своему очень важное назначение произошло не в правительственной, а в церковной среде.

Священный Синод избрал наместника Сретенского монастыря отца Тихона (Шевкунова) митрополитом Псковским и Порховским.

Однако большинство комментаторов сходится на том, что для "духовника Путина" псковская кафедра - промежуточный этап на пути к куда большим вершинам.

Ольга Рощина:

Бедному Пскову постоянно достаются какие-то исключительные мракобесы...

Зоя Светова:

Как считаете - Псковская епархия - это почетная ссылка или "повышение" - путь в патриархи?

Егор Холмогоров:

Вообще за 2,5 года из викариев в митрополиты - это практически беспрецедентная церковная карьера.

Я знаю только один еще более стремительный случай. Митрополит Филарет (Вознесенский). В 1963 - епископ Брисбенский, викарий Сиднейской епархии. В 1964 - митрополит Нью-Йоркский и Восточноамериканский, первоиерарх РПЦЗ. Но там была совсем иная ситуация - выборы митрополита зашли в тупик и тогда появилась идея (её предложил св. Иоанн Шанхайский, бывший одним из кандидатов) избрать младшего по хиротонии и очень уважаемого о. Филарета, выведшего свою паству из коммунистического Китая, где его едва не убили.

Интересно, что в 2006 году о. Тихону передали для Патриарха Алексия облачения митрополита Филарета.

Для регулярной же церковной карьеры такое восхождение за 2,5 года от архимандрита в митрополиты в новейшее время практически невероятно и говорит прежде всего о совершенно особом значении вл. Тихона для наших Церкви и общества.

Андрей Кураев:

Устав РПЦ не позволяет викарному епископу быть кандидатом на патриарший престол. Опыт управления митрополита теперь у вл. Тихона будет. Надеюсь, что многолетний. Полагаю, что за предстоящие годы он не растеряет свой нынешний статус "лидера народных симпатий".



Также полагаю, что лучше ему было бы стать главой РПЦ в после-путинские годы.

Иван Курилла:

Пишут, что это открывает Шевкунову путь к посту патриарха. Позиции среди руководства страны у него сильны, - не знаю, как к нему относятся в церкви.

Николай Подосокорский:

А там уже через год-другой Кирилл (Гундяев) попросится на покой, и его сменит более жесткий владыка Тихон. Интересно - смирится ли с такой спецоперацией митрополит Иларион (Алфеев), который также очень хочет стать патриархом.

Алексей Шабуров:

Пока мы ждали назначений в правительстве, большие кадровые изменения произошли в РПЦ.

Тихон (Шевкунов) назначен митрополитом Псковским. Кто бы что ни говорил, теперь он получит "опыт епархиального управления", необходимый кандидату в патриархи. Вместе с тем понятно, что Псков - не предел мечтаний Шевкунова, и для него было бы идеально возглавить, скажем, Московскую областную епархию. Но битва за Подмосковье пока, похоже, откладывается.

Роман Зайцев:

При патриархе Алексии Ридигере, мы считали, что это край, так заигрывать с властями.

После избрания Кирилла Гундяева Ридигера вспоминаем с долей ностальгии. Весь этот гундяевский ад, не мог и в страшных снах причудится.

Но нет предела совершенства, на горизонте Тихон Второй нарисовался, это я вам скажу будет тот еще звездец!

Гундяя еще добрым словом вспомним. Сложно в это поверить, хуже ведь быть не может. Может, может!

Андрей Десницкий:

Разговоры о том, кто будет следующим патриархом, довольно бессмысленны. При нынешних обстоятельствах - Тихон без вариантов. Притом он будет таким, каким будет он нужен Путину и Системе - или это будет уже не он, а другой такой же. Патриарха у нас выбирать будет тот же человек, который принимает вообще все в стране решения.

Вот, собственно, и всё.

А потом когда-нибудь будет что-то совсем другое. И возможно, в этой новой реальности уже будет совершенно не важно, кто там у нас патриарх. Мы же в вагоне метро не интересуемся, кто там машинист поезда.